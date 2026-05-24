Rainbow Legends – Bemutató
A Rainbow Legends egy nagyon érdekes keveréke egy deckbuildernek és egy zónafoglalós stratégiai játéknak. A meccsek során az a célunk, hogy leuraljuk a saját színünkkel a rendelkezésre álló szekciókat a térképen. Ez egészen addig egyszerűnek hangzik, ameddig el nem kezdjük olvasni az egyes szereplők egészen nyakatekert képesség lapjait. A játékot nem csak PvP (vagy AI elleni 1v1) módban lehet játszani, van elég sok gondolkodást igénylő puzzle mód is benne, amivel megtornáztathatjuk az agyunkat.
Egy jó deckbuilderhez hűen számtalan kártya áll rendelkezésünkre, hogy valamilyen lefedettséget elérjünk a pályán. Igazán akkor fog majd beindulni az őrület, amikor épületek, varázslatok és egyéb szemkápráztató pixel-animációs mechanikák is lesznek. Amikor legelőször olvastam a játékról nem is gondoltam, hogy ennyire sokrétű lehet és ennyire komoly taktikákat igényel az ellenségünkön felülkerekedni.
Nekem leginkább a karakterek elleni területfoglalás része tetszett jobban, mint a puzzle feladványok, mert itt igazán bármi megtörténhet. Az első pár próbálkozás után, miután van már egy elképzelésünk arról, hogy miként is működik a játékmenet erősen ajánlom végigolvasni, hogy milyen karakter milyen játékstílusú kártyákkal rendelkezik. Vannak például olyanok, akik kicsi, de fokozatos dominanciára építenek, de olyanokkal is találkozunk, akik sokkal nagyobb területeket tudnak leuralni időnként, de jóval véletlenszerűbb elrendezésekben.
Ahhoz, hogy tényleg a saját technikánk szerint alakíthassuk ki a kártyakészletünket folyamatosan lesz lehetőségünk újabb lapok beépítésére a paklinkba. Itt sem ajánlom, hogy össze-vissza vásároljunk meg minden olyan kártyát, ami abban a pillanatban nagyon jó ötletnek tűnik, hiszen minél több lapunk van, annál kisebb az esélye, hogy egy húzás során megkapjuk azt, ami épp az aktuális helyzethez szükséges. Nagyon fontos a taktikus pakliépítés! Nagyon ijesztő lehet akár a trailer alapján is a rengetek villódzó, mindenféle effekt a meccsek során, de amint ráérzünk az ízére a gameplay loopnak igazán izgalmas harcoknak nézünk elébe.