Ingyen bezsebelhetjük a Steam egyik zseniális horror játékát

Egy újabb nagyszabású akció található a Steamen, a Happy’s Humble Burger Farm megszabadult a 19,50 eurós (nagyjából 6.900 forintos) árcímkétől és most ingyen a könyvtárunkhoz adhatjuk egészen június 15. 15 óráig. Az akciózás nem véletlen, hiszen a fejlesztők így szeretnék megünnepelni a Happy’s Humble Burgatory játék érkezését, ami július 16-án jelenik meg. A Happy’s Humble Burger Farm egy ártatlan munka-szimulátornak tűnik. Egy gyorséttermi alkalmazott bőrébe bújunk, rendeléseket veszünk fel, hamburgereket készítünk és a főnök utasításait követjük. A vendégek száma folyamatosan nő, a rendelések egyre bonyolultabbá válnak és a hibázás persze következményekkel jár. A háttérben meghúzódó kabalafigurák folyamatosan felfedik a Burger Farm valódi, sötét történetét. Egy átlagos műszak könnyen át tud fordulni egy borzalmas rémálomba. A játék az unalmas hétköznapi és monoton munkafolyamatokat egy kis pszichológiai horrorral és nagy adag feszültséggel vegyíti.

A Steamen a felhasználói értékelések 93%-a pozitív, szóval egy próbát mindenképpen érdemes tenni vele. A széria első része, a Happy’s Humble Burger Barn, egy prototípusként készült szintén ingyenesen behúzható a Steam könyvtárunkba. Bár itt nem kell kapkodnunk a döntéssel, mert alapból ingyenesen jelent meg.