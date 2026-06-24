Supergirl – Filmkritika

James Gunn alapos takarítást végzett a DC Universe háza táján. A tavaly debütált Superman film volt a hivatalos indulása az új időszámításnak, amely Gunn víziója alapján reformálja a DC karaktereket és fűzi össze őket egy új, egységes univerzumban. Jó ideje lehet már tudni, hogy a Warner részéről ez teljes szakítást igényelt a Zac Snyder által készített filmek alkotócsapatával és színészeivel, Gunn ugyanis mindent a nulláról kezdett. A Superman tavaly pozitív fogadtatásban részesült a kritikusok körében; méltatták a humorát és a sztori komolyságát, ugyanakkor bírálták az új irányelveket és a feszített tempóját. Ez valahol érthető, hiszen a filmben rengeteg minden történt szűk két órás játékidő alatt, például bemutatkozott Superman unokatestvére is, Kara Zor-El, aki a képregényekhez képest igencsak merész interpretációt kapott.

A Milly Alcock megformált karakter Gunn univerzumában egy alkoholista buli-bige lett, aki bár ugyanazon képességekkel rendelkezik, mint az Acélember, jobb szereti a galaxist járni és felelőtlenül lerészegedni olyan bolygókon, ahol az ereje nem működik. Az új háttérsztorija szerint így dolgozza fel a gyászt, amit a szülei és bolygója elvesztése okozott. Ő ugyanis Supermannel ellentétben kamaszkorában hagyta el a Kryptont, ahol már egy megszokott élete volt, így sokkal nehezebben fogadta el a bolygó pusztulását és a Földön való újrakezdést. Ez az ív egyértelműen több mélységet érint, mint a karakter bármely eddigi filmes változata, így kiváló frissességet ad a Supergirl erdettörténethez.