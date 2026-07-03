Grimslair – Betekintő

A játéktéren nem csak kártyák mozognak, hanem egy minimalista animáció is található az éppen aktivált kártyaakciók alapján. Ez szerintem egy nagyon jópofa funkció. Ha haladó kártyajátékosok vagyunk, akkor egészen imbalanced paklikat tudunk létrehozni és lényegében lemoshatjuk az ellenséget a pályáról, de ha kezdők vagyunk, akkor is segít a játék minket a jó irányba terelni. A rengeteg mechanika ellenére meglehetősen könnyű felkapni és játszani pár run-t vele.

Ez egy teljes mértékben passion projekt a készítő részéről, és ez látszik is. Nagyon sok hotfix és folyamatos csiszolgatások vannak, amelyek érezhető javításokat hoznak. Ha szereted a kártyás játékokat akkor mindenképp ajánlom, hogy adj neki egy esélyt.