Grimslair – Betekintő
A Grimslair egy dark-fantasy roguelite~roguelike deckbuilder, amelyet egy solo developer készít közel 6 éve. A készítő saját maga rajzolta a lapokat és a különböző design elemeket. Ez némileg érezhető a különböző UI elemeken és az sztori átvezetőkön, amelyek azért nem egy komolyabb indie stúdió munkáját tükrözik. Viszont én úgy mondanám, hogy ez ad a játéknak egyediséget, mondhatni kézműves termék. A lapok nagyban építenek arra, hogy egyénileg módosítgassuk őket, így minden deck igazán a sajátunk lehet és ez talán a fő erőssége a játéknak.
Rögtön a játék elején kiválaszthatjuk, hogy szeretnénk-e a sztorival foglalkozni vagy csak szimplán a kártyajáték mechanikára ugorjunk. Amennyiben a sztorit választjuk, akkor megismerkedhetünk karakterünkkel és a világgal, amelyben a faterral, magával a Kaszással játsszunk a barátnőnk életéért. Ezt kétféle módon tehetjük meg: roguelike vagy roguelite. A fő különbség az a két opció között, hogy a roguelite-ban van egyfajta meta progression rendszer, ami folyamatosan halmoz nekünk valamilyen bónuszt még a roguelike az minden run végén vissza visz minket a nullára.
A játékban talán már túlságosan sok mechanika is található, amelyek annyi módosítóval rendelkeznek, hogy még a sokadik újrakezdés sem hasonlít az előzőre. Elsőként egy kutya segítőt kapunk, akinek nevet is adhatunk (és meg is simogathatjuk!). Ezután legenerálódik egy pálya, melyen keresztül kell haladnunk a célunk felé. Különböző biomeok randomizált elrendezésben találhatók a játéktéren, így folyamatosan más-más fajta ellenfelekkel találkozunk. Ahhoz, hogy ne legyen túl könnyű dolgunk, a faternak minden nap 9 óráig megadott számú lelket kell leadnunk, különben vége a játéknak. Vannak időt módosító kártyák, amelyekkel kitolhatjuk a rendelkezésre álló időt az „adó” beszedéséig.
A játéktéren nem csak kártyák mozognak, hanem egy minimalista animáció is található az éppen aktivált kártyaakciók alapján. Ez szerintem egy nagyon jópofa funkció. Ha haladó kártyajátékosok vagyunk, akkor egészen imbalanced paklikat tudunk létrehozni és lényegében lemoshatjuk az ellenséget a pályáról, de ha kezdők vagyunk, akkor is segít a játék minket a jó irányba terelni. A rengeteg mechanika ellenére meglehetősen könnyű felkapni és játszani pár run-t vele.
Ez egy teljes mértékben passion projekt a készítő részéről, és ez látszik is. Nagyon sok hotfix és folyamatos csiszolgatások vannak, amelyek érezhető javításokat hoznak. Ha szereted a kártyás játékokat akkor mindenképp ajánlom, hogy adj neki egy esélyt.