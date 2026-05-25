Sudden Strike 5 – Bemutató
Ez a játék kifejezetten hardcore RTS kedvelőknek készült, akik lassacskán, aprólékosan kitervelten próbálnak csatákat nyerni és közben nagyon erős macro managementre képesek. Ha nem játszottál még Sudden Strike játékkal, akkor az első néhány óra elég nagy meglepetés lehet. Nem fogja a kezed a játékmechanika, miközben büntet ha agyatlanul nyomulsz előre. Sok mechanikát kell megismerned, de igazán élvezetes lesz, ha a kezdeti nehézségeken túl leszel.
Minden küldetés hatalmas térképeken játszódik és egy vagy akár több órát is igénybe vehet, attól függően, hogy mennyire tudjuk jól teljesíteni a kitűzött célokat. Ezek a feltételek vagy kötelezően teljesítendőek egy csata megnyeréséhez vagy opcionálisan végrehajthatók, de ahogy én éreztem a játék során eléggé szabad kezet kapunk abban, hogy ezeket hogyan kivitelezzük. Minden alkalommal fel kell mérnünk azt a csaták során, hogy megéri-e a ráfordítást a jelenlegi helyzetben, hogy egy mellékküldetést is bevállaljunk a fő célpont mellett.
Különösen igaz ez például a tankok menedzselésére. Nagyon érzékeny, hosszú távú befektetésként kell rájuk tekintenünk, ugyanis igazából nem tudjuk őket felhealelni, csak szerelő kocsikkal megjavítani egyes részeiket. Ezért a magas költségeik és az erejük mellett folyamatos odafigyelést igényelnek, amely egy igazán másféle gondolkodást igényel, mint hasonló RTS játékok esetében. Még az egységeink útvonalának kiválasztása is nagyon fontos szempont, ugyanis lassan mozognak és egy rosszul megválasztott roham súlyos idő és erőforrás veszteséget jelenthet. Több, mint 300 egység áll rendelkezésünkre a játék során, így érdemes egy kicsit beleolvasgatni mindegyikbe.
Szerencsére az erőforrás menedzsment nincs túlbonyolítva, így a rengeteg információ mellett erre nem kell külön még több energiát fordítanunk. Lényegében üzemanyag, pénz és ember az, amire figyelnünk kell. Ha ez eddig felkeltette az érdeklődésedet, akkor mindenképp érdemes adni neki egy próbát, ugyanis az egyik legjobb komoly stratégiai játék lett az elmúlt években. Grafikailag nem túl csicsás, de mechanikailag bepótolja a hiányosságokat.