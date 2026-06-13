Már számítógépen is élvezhetjük a DualSense kontrollerek legjobb funkcióját

A Sony nem szentelt kellő figyelmet a PC-s közönség teljeskörű kiszolgálására. Sok PC játékos (köztük én is) van, hogy jobban szeret kontrollerrel játszani egy adott játékot, mert az kényelmesebb neki vagy éppen ahhoz van szokva. A DualSense kontrollerek egyik legjobb funkciója az adaptív ravaszok és a fejlett haptikus visszajelzések. Ezek a funkciók azonban eredetileg csak kábeles csatlakozással érhetőek el. Viszont most érkezett egy megoldás a DSX alkalmazás legfrissebb, 3.2 Beta 01 verziójával. Az alkalmazás legújabb verziója már támogatja a DualSense eszközök fentebb említett funkcióit, így az azokat támogató játékok már képesek megszólaltatni a hangszórót, képesek használni az adaptív ravaszok és a fejlett haptikus visszajelzési rendszert. Bár a Sonynak nem sok köze van a fejlesztéshez, a Paliverse csapatának köszönhetően viszont teljesen más lehet a játék a PlayStation 5 kontrollerekkel Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ez különösen azoknak hasznos, akik nem szeretnek bajlódni a kábel pakolgatásával vagy éppen a nappaliban a TV-re kötve használják a számítógépüket játékra. A DSX legújabb verziója nem csak a sima DualSense eszközökben támogatja a funkciókat, hanem a DualSense Edge kontrollerekben is életre kelnek ezek a funkciók.