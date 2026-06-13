Életem legjobb száma – Filmkritika

Az Életem legjobb száma első pillantásra könnyed zenés drámának tűnik, amely a zeneipar kevésbé látványos oldalát mutatja meg. Alapvetően nem szoktam nagy elvárásokkal beülni a moziba, legyen jó színjáték, jó történet és kössön le a film. A filmben megismerhetjük Ricket (Paul Rudd) és bandáját, akik esküvőkön lépnek fel a „Zöld Szigeten” (Írország). Egy fellépésük alkalmával találkoznak a világhírű előadóval Danny Wilsonnal (Nick Jonas), akivel Rick az esküvői fellépés után együtt zenél és itt születik meg Danny legújabb, a Billboard listájának élére kerülő száma. A film a plagizálás kérdését és a szerzői jogok körüli konfliktusokat helyezi a középpontba. Rick a közös zenélés alkalmával adott ötleteket Dannynek készülő számához, ám Danny később nem igazán tulajdonít jelentőséget Rick közreműködésének és innen indulnak a bonyodalmak. Rick követeli a neki járó részt, de bizonyítékok nélkül ez eléggé körülményes. A sztori ezután kezd bonyolódni, mikor főhősünk már az esküvői zenekara és a saját családja körében is feszültségeket okoz. Nem is lőném le a poént, nézzük is meg a színészi játékot.