Witchspire – Korai Hozzáférés betekintő

A túlélőjátékok piacán az olyan erős címek után, mint az Enshrouded, a Valheim vagy épp a Palworld ma már nagyon nehéz igazán újat mutatni. Erdőket kivágni, követ bányászni, bázist építeni és egyre jobb felszereléseket készíteni szinte minden második megjelenés alapkövetelménye. A Witchspire sem próbálja újraírni a műfaj szabályait, ahelyett a megszokott mechanikákat egy bájos, mesekönyveket idéző boszorkányvilágba helyezi, ahol a varázslat nem csupán harci eszköz, hanem a játékmenet szinte minden elemének szerves része. Az eredmény egy meglepően hangulatos Early Access élmény, amely ugyan még érezhetően nagyon kezdetleges állapotában van, de már most remekül felfesti azt a hangulatot, amit a végső állapotától várhatunk majd.

A történet egy fiatal boszorkányt követ, aki egy varázslatos birodalomban találja magát. A világ első pillantásra is olyan, mintha egy színes illusztrációkkal teli mesekönyv lapjai keltek volna életre: festményszerű erdők, különös lények és játékos fantázia hatja át. Az egyik első ellenfél például egy Froblin, vagyis egy béka és kobold különös keveréke, amit a Palworld-höz hasonlóan lehetőségünk lesz befogni és munkára bírni.

A játékmenet a túlélőjátékok jól ismert alapjaira épül. Fát vágunk, követ és érceket bányászunk, alapanyagokat gyűjtünk, majd ezekből egyre fejlettebb eszközöket és épületeket készítünk vagy építünk. A különbséget az jelenti, hogy a Witchspire tudatosan igyekszik megszabadítani a műfajt a legfárasztóbb részeitől. Ahogy fejlődünk, különféle mágikus szerszámokat és varázspálcákat oldhatunk fel, amelyek jelentősen felgyorsítják a nyersanyaggyűjtést. Egy fejlettebb varázslattal például egyetlen mozdulattal eltüntethetünk egy teljes fát, így a monoton munka hamar háttérbe fog szorulni.