Witchspire – Korai Hozzáférés betekintő
A túlélőjátékok piacán az olyan erős címek után, mint az Enshrouded, a Valheim vagy épp a Palworld ma már nagyon nehéz igazán újat mutatni. Erdőket kivágni, követ bányászni, bázist építeni és egyre jobb felszereléseket készíteni szinte minden második megjelenés alapkövetelménye. A Witchspire sem próbálja újraírni a műfaj szabályait, ahelyett a megszokott mechanikákat egy bájos, mesekönyveket idéző boszorkányvilágba helyezi, ahol a varázslat nem csupán harci eszköz, hanem a játékmenet szinte minden elemének szerves része. Az eredmény egy meglepően hangulatos Early Access élmény, amely ugyan még érezhetően nagyon kezdetleges állapotában van, de már most remekül felfesti azt a hangulatot, amit a végső állapotától várhatunk majd.
A történet egy fiatal boszorkányt követ, aki egy varázslatos birodalomban találja magát. A világ első pillantásra is olyan, mintha egy színes illusztrációkkal teli mesekönyv lapjai keltek volna életre: festményszerű erdők, különös lények és játékos fantázia hatja át. Az egyik első ellenfél például egy Froblin, vagyis egy béka és kobold különös keveréke, amit a Palworld-höz hasonlóan lehetőségünk lesz befogni és munkára bírni.
A játékmenet a túlélőjátékok jól ismert alapjaira épül. Fát vágunk, követ és érceket bányászunk, alapanyagokat gyűjtünk, majd ezekből egyre fejlettebb eszközöket és épületeket készítünk vagy építünk. A különbséget az jelenti, hogy a Witchspire tudatosan igyekszik megszabadítani a műfajt a legfárasztóbb részeitől. Ahogy fejlődünk, különféle mágikus szerszámokat és varázspálcákat oldhatunk fel, amelyek jelentősen felgyorsítják a nyersanyaggyűjtést. Egy fejlettebb varázslattal például egyetlen mozdulattal eltüntethetünk egy teljes fát, így a monoton munka hamar háttérbe fog szorulni.
Az építkezés különösen jól sikerült. Ahelyett, hogy állványokat vagy lépcsőket kellene építenünk, hogy elérjük a tetőt minden új tetőelem lerakásánál, építés közben szabadon lebeghetünk a levegőben. Ez elsőre apróságnak tűnik, a gyakorlatban azonban óriási kényelmi funkció, amely meglepően gördülékennyé teszi a bázisépítést. A rendszer intuitív, gyors és látványosan csökkenti azokat a bosszantó pillanatokat, amelyek más túlélőjátékokban gyakran frusztrációhoz vezetnek.
A harcrendszer egyszerű, de kellően szórakoztató. Az új fegyverek és varázspálcák folyamatosan bővítik lehetőségeinket különféle mágikus támadásokkal. A játék egyes pontjain főellenfelekkel is meg kell küzdenünk, akikkel a harcok nem túl bonyolultak, mégis kellően dinamikusak ahhoz, hogy hosszabb távon is szórakoztatóak legyenek.
A Witchspire egyik legerősebb mechanikája azonban a korábban Palworld-höz hasonlított familiar rendszer, mely segítségével a legyőzött lények egy részét befoghatjuk, akik ezután velünk harcolnak és segítik kalandunkat. Bár jelenleg nagyjából csak harminc különböző familiar érhető el, már most könnyű rengeteg segítséget nyújtanak mind a harcban, mind a báziskezelésben, és remélhetőleg a későbbi frissítések tovább bővítik ezt a kínálatot.
A fejlődést a Luminary rendszer irányítja, amely egy képességfa formájában tárja elénk az új varázslatokat, fejlesztéseket és eszközöket. Már az Early Access verziója is meglepően tartalmasnak érződik, de egyelőre én az alapbeállítások mellett kicsit lassúnak éreztem a fejlődést.
A Witchspire már most pontosan tudja, milyen élményt szeretne nyújtani. Nem a méretével vagy a túlzott komplexitásával próbál kitűnni, hanem egy szerethető, varázslatos világot épít, amelyben öröm elveszni. Bár még akadnak hiányosságai, az alapjai rendkívül erősek, és ha a fejlesztők a Korai Hozzáférés alatt tovább bővítik a tartalmat, könnyen a műfaj egyik legbájosabb alternatívájává válhat, amit legalább annyit fogunk emlegetni, mint a Palworld-öt vagy az Enshrouded-et.