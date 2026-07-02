Shrek visszatér!

A Shrek 5 rendezője két elismert filmes, akik a Shrek-sorozat veteránjai: Conrad Vernon és Walt Dohrn. Vernon tagja volt az Oscar-jelölt Shrek 2, a Madagaszkár 3 és a Szörnyek az űrlények ellen rendezőcsapatának. Emellett ő adta a hangját a rajongókedvenc Mézeskalácsnak, azaz Mézinek a Shrek-univerzum teljes egészében. Dohrn a második és a harmadik Shrek-filmben íróként, rajzolóként vett részt, a negyedik filmben pedig történetvezető volt. Emellett ő volt a hangja Rumpelstiltskinnek a Shrek a vége, fuss el véle című negyedik részben. Dohrn emellett társrendezője volt az első Trollok filmnek, és ő rendezte a Trollok a világ körül és a Trollok: Együtt a banda című filmeket.

A 2001-es első rész, a legjobb animációs film kategóriában az első Oscar-díjat elnyerő Shrek óta Shrek, Szamár és Fiona a popkultúra kitörölhetetlen részeivé váltak, és világszerte emlékeztetik a nézőket arra, hogy a szépség szubjektív.

A négy Shrek-film világszerte több mint 2.9 milliárd dollár bevételt hozott.