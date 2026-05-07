AVAX LW3 PRO – Hardverteszt

Az Orisz Hungary megkeresésének köszönhetően volt szerencsém közelebbről is megismerkedni a hazai AVAX márka LW3 PRO gaming egerével, és immár őszintén elmondhatom: a specifikációs ígéretek szinte teljesen fedik a valóságot.

A gyártó által kommunikált tulajdonságok meglepően hitelesen tükrözik a mindennapi használat tapasztalatait. A PAW3395 szenzor teljesítménye kiemelkedő, és a (szándékosan) intenzívebb mozgatások során sem tapasztaltam tracking hibát. A 8000Hz-es polling rate érezhetően alacsonyabb késleltetést jelent, és kompetitív játékokban ez valódi előnyt nyújtott, azonban érezhetőbben terhelte a processzort is, szóval ezt mindenképp bele kell számítani, ha valaki úgy akarja kihasználni ezt a tulajdonságot, hogy gyengébb processzorral operál a gépe, ott észlelhető teljesítményesés is bekövetkezhet. Az akkumulátor üzemideje szintén a leírtaknak megfelelő, és még engem is meglepett, hogy a beépített akkumulátor valóban kitart több napon keresztül is, és az alvó módból való azonnali ébredés sem ígéret csupán, hanem a gyakorlatban is zökkenőmentesen működik.

Az 55 grammos tömeg papíron szép szám, de mégse adja vissza azt a meglepetést, mikor az ember kiveszi a dobozból és mintha semmi nem lenne a kezében. Aki még nem használt ilyen könnyű egeret (mint például jómagam), annak az első pillanatban rendkívül szokatlan lesz az érzés, hogy ennyire „nincs ott” az eszköz. Gyorsan hozzá lehet szokni, és egyértelmű, hogy kompetitív játékokban komoly előnyt fog jelenteni ez a jóformán észrevétlen tömeg.