AVAX LW3 PRO – Hardverteszt
Az Orisz Hungary megkeresésének köszönhetően volt szerencsém közelebbről is megismerkedni a hazai AVAX márka LW3 PRO gaming egerével, és immár őszintén elmondhatom: a specifikációs ígéretek szinte teljesen fedik a valóságot.
A gyártó által kommunikált tulajdonságok meglepően hitelesen tükrözik a mindennapi használat tapasztalatait. A PAW3395 szenzor teljesítménye kiemelkedő, és a (szándékosan) intenzívebb mozgatások során sem tapasztaltam tracking hibát. A 8000Hz-es polling rate érezhetően alacsonyabb késleltetést jelent, és kompetitív játékokban ez valódi előnyt nyújtott, azonban érezhetőbben terhelte a processzort is, szóval ezt mindenképp bele kell számítani, ha valaki úgy akarja kihasználni ezt a tulajdonságot, hogy gyengébb processzorral operál a gépe, ott észlelhető teljesítményesés is bekövetkezhet. Az akkumulátor üzemideje szintén a leírtaknak megfelelő, és még engem is meglepett, hogy a beépített akkumulátor valóban kitart több napon keresztül is, és az alvó módból való azonnali ébredés sem ígéret csupán, hanem a gyakorlatban is zökkenőmentesen működik.
Az 55 grammos tömeg papíron szép szám, de mégse adja vissza azt a meglepetést, mikor az ember kiveszi a dobozból és mintha semmi nem lenne a kezében. Aki még nem használt ilyen könnyű egeret (mint például jómagam), annak az első pillanatban rendkívül szokatlan lesz az érzés, hogy ennyire „nincs ott” az eszköz. Gyorsan hozzá lehet szokni, és egyértelmű, hogy kompetitív játékokban komoly előnyt fog jelenteni ez a jóformán észrevétlen tömeg.
A 2.4G-s vevőegység tárolására kialakított kis rekesz az egér talpán ötletes megoldás utazáshoz, ugyanakkor a hozzáférés nem a legkényelmesebb. Minden alkalommal mikor nem egy asztal felett akartam kinyitni a rekesz ajtaját extra figyelemmel kellett azt megoldanom, nehogy véletlenül elejtsem azt és vesszen el a kis műanyag lap. A dongle kivétele a kis barlangjából szintén némi ügyeskedést igényel. Ez persze apróság, de egy ilyen letisztult, prémium érzetre törekvő terméknél azért érdemes lett volna egy picikét elegánsabb megoldást találni.
Személyes véleményem szerint az egér egyetlen komolyabb hiányossága, hogy nincsenek programozható oldalgombok. Egy-két extra gomb a hüvelykujj közelében csodákra képes és lényegesen növelné az egér sokoldalúságát, különösen azok számára, akik MOBA vagy MMO játékokat is játszanak a megszokott FPS-ek mellett. A szoftver egyébként nagyon jó és felhasználóbarát, így az infrastruktúra megvan hozzá kár, hogy maga a funkció egyelőre hiányzik.
Az AVAX LW3 PRO egy meglepően jól sikerült egér, amely az árát nézve kiemelkedő értéket képvisel. A leírásban foglalt specifikációk helytállóak, a könnyűsége valóban meglepő élmény, és a tri-mode kapcsolat, a prémium szenzor, valamint az OMRON switch-ek kombinációja igazán erős csomagot alkot. A dongle rekesz kissé nehézkes elérése és az oldalgombok hiánya ugyan hiányérzetet hagy, de ezek inkább fejlesztési javaslatok, mint valódi hibák. Aki egy könnyed, precíz és megbízható egeret keres ésszerű áron, annak bátran tudom ajánlani.
Továbbá, az AVAX csapat jóvoltából aki a közeljövőben beszerezné ezt a remek perifériát 10%-os kedvezményt kap az AVAX webáruházban az LW03_10 kód használatával!