HBO Max – 2026 júliusi ajánló

Júliusban felkerül a platformra a Hang nélkül trilógia (07. 17.) és egy Dan Brown gyűjtemény az Angyalok és démonokkal, a Da Vinci-kóddal és az Infernoval (07. 10.).

Július 4-én pedig Christopher Nolan nap lesz az HBO Maxon, és felkerülnek a rendező legfontosabb alkotásai, így a Batman: Kezdődik, A sötét lovag, A sötét lovag: felemelkedés, a Dunkirk, az Eredet, a Csillagok között és a Tenet.

A klasszikus és népszerű library tartalmak kínálata is erősödik, hiszen olyan kedvencek érkeznek, mint a Halálos iramban: Hobbs & Shaw, az Erin Brockovich – Zűrös természet, a Philadelphia, valamint a kultikus Lesz ez még így se!

De persze emelett is számos új és klasszikus tartalom érhető majd el, a teljes kínálat a csatolt az excelben található.