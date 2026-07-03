HBO Max – 2026 júliusi ajánló
A hónap legjobban várt premierje a Stuart az univerzum ellen (premier: 07. 24., hetente új epizód). Az Agymenők világából ismert Stuart egy multiverzumokon átívelő, abszurd és szórakoztató kalandot hoz, amit nem érdemes kihagyni. A történet szerint Stuart véletlenül egy teljes multiverzumi katasztrófát szabadít el, amelyet barátaival együtt próbál helyrehozni, miközben alternatív univerzumok és ismerős karakterek új változatai bukkannak fel.
Az animációk kedvelői sem unatkoznak majd. Érkezik a Curtis elnök (premier: 07. 27., heti epizódok), a Rick and Morty spin-off sorozata, egy különc, sci-fi elemekkel átszőtt politikai szatíra. A hónapban folytatódik a Fura tesók kalandjainak sora is, amiben az 50 évet átalvó hippik viszontagságait követhetjük a modern világban.
Új évaddal tét vissza a Spencer (All American) (07. 23.), amely tovább viszi a profi sport és a személyes élet kihívásainak történetét, és jön egy izgalmas tajvani coming-of-age dráma, a Fired up!, ami egy fiatal férfi apja utáni kutatását követi nyomon.
És folytatódik persze a Sárkányok háza 3. évada (új részek minden hétfőn), minden eddiginél több harccal, sárkánnyal, látvánnyal, intrikával és fordulattal. Sőt, minden rész után felkerül az HBO Maxra és a podcast platformokra a Sárkányok háza hivatalos podcast is, ahol minden esetben alkotók és színészek mesélnek a kulisszatitkokról.
Filmek terén erős hónapra számíthatunk! Július elején felkerül a platformra a Lee Cronin: A múmia (premier: 07. 03.), amely egy eltűnt kislány rejtélyes visszatérésén keresztül egyre sötétebb és természetfeletti fordulatokat vesz.
A könnyedebb hangvételű premierek közül kiemelkedik a Jaj, szia! (07. 17.), amely egy romantikus hétvége váratlan és egyre abszurdabb fordulatait mutatja be, valamint az elmúlt évek egyik kedvenc animációs filmje, a GOAT – Will, a bajnok (07. 18.), amely egy különleges sportvilágba kalauzol el egy eltökélt kis hős történetén keresztül.
A nagyszabású, akcióval átszőtt történetek kedvelőinek az Államfők (07. 10.) című filmnek örülhetnek, amely egy amerikai elnök és egy brit miniszterelnök kényszerű együttműködését követi egy globális fenyegetés árnyékában. De a hónap végén érkezik a kritikusok kedvence a Nincs más választás (07. 31.) című thriller-vígjáték, ami a megszállott papíripari szakértőről szóló történet, aki egy új munka megszerzése érdekében módszeresen kiírtja vetélytársait.
Ha már az egész világ futball lázban ég, mi sem maradhatunk ki. Európai gyártású, sport tematikájú kiemelt címként érkezik a francia Arénák (premier: 07. 10.), amely a profi futball árnyoldalait és a fiatal játékosokra nehezedő nyomást mutatja be, valamint az ír Saipan (premier: 07. 18.), ami a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra készülő ír válogatott belső feszültségeit dolgozza fel.
Érkezik egy új HBO original dokumentumfilm, a Robin Byrd: Szex, tévé, szabadság (premier: 07. 01.), ami Robin Byrd felemelkedését mutatja be. A határokat feszegető, szexpozitív kábeltelevíziós úttörő akaratlanul is az AIDS-korszak egyik fontos támaszává és a szólásszabadság harcosává vált. Most, 70 évesen, 600 adással a háta mögött, arról gondolkodik, hol a helye abban a történelemben, amelynek maga is alakítója volt.
Júliusban felkerül a platformra a Hang nélkül trilógia (07. 17.) és egy Dan Brown gyűjtemény az Angyalok és démonokkal, a Da Vinci-kóddal és az Infernoval (07. 10.).
Július 4-én pedig Christopher Nolan nap lesz az HBO Maxon, és felkerülnek a rendező legfontosabb alkotásai, így a Batman: Kezdődik, A sötét lovag, A sötét lovag: felemelkedés, a Dunkirk, az Eredet, a Csillagok között és a Tenet.
A klasszikus és népszerű library tartalmak kínálata is erősödik, hiszen olyan kedvencek érkeznek, mint a Halálos iramban: Hobbs & Shaw, az Erin Brockovich – Zűrös természet, a Philadelphia, valamint a kultikus Lesz ez még így se!
De persze emelett is számos új és klasszikus tartalom érhető majd el, a teljes kínálat a csatolt az excelben található.