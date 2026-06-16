Toy Story 5. – Filmkritika

Durva belegondolni, hogy kereken 30 év telt el az első Toy Story debütálása óta. A film nemcsak a Disney első kollaborációja volt a Pixar Animation Studios-al, de egyben a valaha volt legelső, teljes egészében számítógép-animációval készített rajzfilm. Igaz, a sikerét nemcsak forradalmi látványtechnikájának köszönhette, hanem szerethető karaktereinek, fülbemászó dalainak, parádés szereposztásának és generációkat összekötő tanulságának. Az évek során virágzó franchise-á duzzadt, ám vitatottá is vált, ugyanis a szakmabeliek és a nézőközönség zöme szerint az első három rész volt a tökéletes trilógia, minden utána érkező folytatás fölösleges. A 2019-es negyedik rész már teljesen új irányba terelte a játékok történetét, noha még így is egy magható és releváns folytatás lett, amit később számos díjjal jutalmazott a szakma. Ezzel együtt persze várható volt, hogy egy esetleges ötödik rész újfent megosztja a közvéleményt. A Pixar azonban mégis szükségesnek érezte az elkészítését, mert saját bevallásuk szerint van egy fontos téma, amit a korábbi filmekben nem érintettek: a játékok helyzete a technológiával szemben.