Magyar felirattal érkezik a Marvel’s Wolverine
A PS5 exkluzív cím az Insomniac Games régóta várt játéka, amit mozgásban is láthattunk a Sony saját bemutatóján a State of Play-en. A Konzolvilág tette közzé, miután a PlayStation megerősítette feléjük, hogy a Wolverine magyar felirattal fog megjelenni. Ez azért is fontos, mert az Insomniac kifejezetten történetközpontú játékairól ismert, amelyek erősen építenek a drámákra és cinematic átvezetőkre. Maga a stúdió otthonosan mozog a Marvel-hősök világában. A Spider-Man-játékokkal már bizonyították, hogy a látványt, az akciókat és a történetszálak vezetését képesek videojátékos formába önteni. Az előzetes alapján a Wolverine-ben keményebb hangvételű sztorira számíthatunk, szóval a magyar felirat sok játékosnak lehet segítség a történet és a párbeszédek megértésében.
A magyar lokalizáció rendkívül fontos lépés egy ilyen cím esetében, hiszen kaput nyithat a rajongók előtt, így hazai szegmensben adhat egy löketet az eladásoknak. Érdekesség, hogy a Microsoft is magyar felirattal fogja piacra dobni a Gears of War: E-Day játékát.
A Marvel’s Wolverine szeptember 15-én, míg a Gears of War: E-Day október 6-án jelenik meg.