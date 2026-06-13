Magyar felirattal érkezik a Marvel’s Wolverine

A magyar lokalizáció rendkívül fontos lépés egy ilyen cím esetében, hiszen kaput nyithat a rajongók előtt, így hazai szegmensben adhat egy löketet az eladásoknak. Érdekesség, hogy a Microsoft is magyar felirattal fogja piacra dobni a Gears of War: E-Day játékát.

A Marvel’s Wolverine szeptember 15-én, míg a Gears of War: E-Day október 6-án jelenik meg.