CloverPit: Unholy Fusion – Játékbemutató

Játékmenet

Az Unholy Fusion központi eleme a Surgery Machine, amely teljesen új réteget ad a build‑készítéshez. Ahelyett, hogy csak gyűjtögetnéd a charmokat, most össze is olvaszthatod őket, így olyan kombinációkat hozhatsz létre, amelyek korábban lehetetlenek voltak. A gép működése egyszerre izgalmas és veszélyes: a fúziók néha elképesztően erősek, máskor teljesen szétesik a rendszer, és újra kell gondolnod az egész stratégiát.

A DLC több mint 30 Fusion Charmot vezet be, amelyek kifejezetten a fúziós mechanikára épülnek, valamint 11 új charmot, amelyek tovább növelik a variációk számát. Emellett érkeznek Symbol Modifierek, amelyek még tovább csavarják a szabályokat, és Memory Cardok, amelyek új kihívásokat és játékmód‑variációkat hoznak.