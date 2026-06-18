WILL: FOLLOW THE LIGHT – JÁTÉKTESZT

Mindezt egy meglepően erős audiovizuális megvalósítás támogatja. A visszafogott zenei aláfestés, a hajózás hangjai, a jeges tájak és a melankolikus fények olyan atmoszférát teremtenek, amely hosszú időre a játékos emlékezetében marad. A történet vége különösen nagy hatással bír: nem a látványos fordulatok vagy a grandiózus jelenetek miatt, hanem azért, mert képes érzelmileg őszinte maradni. A WILL: Follow the Light nem hibátlan alkotás; előfordulnak technikai problémák, a játékmenet időnként egyenetlen, és a teljes játékidő sem túl hosszú. Mégis olyan élményt kínál, amely túlmutat a szórakoztatáson. A gyászról, az elszalasztott lehetőségekről, a családi kötelékekről és a második esélyekről beszél, miközben arra emlékeztet, hogy a szeretet önmagában nem mindig elegendő – jelenlétre, figyelemre és felelősségvállalásra is szükség van. Éppen ezért a WILL: Follow the Light nem csupán egy történet egy elveszett gyermekről, hanem egy mélyen emberi elmélkedés arról, mit jelent valakiért valóban felelősséget vállalni.