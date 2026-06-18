WILL: FOLLOW THE LIGHT – JÁTÉKTESZT
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A WILL: Follow the Light első pillantásra egy visszafogott, csendes kalandjátéknak tűnik, amely egy férfi kétségbeesett útját meséli el eltűnt fia felkutatásáért. A történet egy természeti katasztrófa által sújtott vidéken bontakozik ki, ahol az otthon romokban hever, a család széthullott, és a múlt sebei még mindig nyíltan lüktetnek. A játékos fokozatosan készíti fel hajóját az útra, miközben emlékfoszlányokon, elhagyott helyszíneken és gondosan elrejtett részleteken keresztül rajzolódik ki egy család története. Bár a kezdeti órák lassúak, olykor vontatottak, és a feladványok sem mindig egyformán inspirálóak, a felszín alatt egy sokkal mélyebb, emberibb történet várakozik. A tengeri utazás, a zord tájak és a világítótorony motívuma nem pusztán díszletként szolgálnak, hanem egy belső lelki zarándoklat állomásaivá válnak.
A játék középpontjában valójában nem a túlélés vagy a kaland áll, hanem az örökölt hibák súlya és a családi kapcsolatok törékenysége. Ahogy a főhős múltja fokozatosan feltárul, világossá válik, hogy a történet nem csupán egy eltűnt gyermek kereséséről szól, hanem arról is, hogyan ismétlődhetnek generációról generációra ugyanazok a mulasztások. A világítótorony őrzőinek magányos élete, a munkába menekülés, az érzelmi távolság és az elfojtott fájdalmak olyan témák, amelyek sokkal nagyobb jelentőséget kapnak, mint maga az utazás. A játék különös ereje abban rejlik, hogy nem akar ítélkezni szereplői felett; inkább arra ösztönzi a játékost, hogy megértse őket, még akkor is, amikor döntéseik fájdalmat okoznak másoknak.
Nőként, aki még nem tapasztalta meg az anyaságot, különösen elgondolkodtató élmény volt szembesülni azokkal a kérdésekkel, amelyeket a történet felvet. Mit jelent valójában szülőnek lenni? Hol húzódik a határ a kötelesség és a szeretet között? Hogyan válik valaki jó vagy éppen rossz szülővé, és vajon felismeri-e időben saját hibáit? A játék érzékenyen mutat rá arra, hogy egy gyermek vállalása nem csupán öröm vagy ösztönös szeretet kérdése, hanem óriási felelősség is. Egy gyermek emlékezni fog arra, hogy jelen voltunk-e mellette, figyeltünk-e rá, vagy hagytuk, hogy más dolgok fontosabbá váljanak nála. A történet nem kínál egyszerű válaszokat, de arra késztet, hogy az ember hosszasan elidőzzön ezeknél a gondolatoknál, és elképzelje, milyen következményekkel járhatnak a mindennapok apró döntései.
Mindezt egy meglepően erős audiovizuális megvalósítás támogatja. A visszafogott zenei aláfestés, a hajózás hangjai, a jeges tájak és a melankolikus fények olyan atmoszférát teremtenek, amely hosszú időre a játékos emlékezetében marad. A történet vége különösen nagy hatással bír: nem a látványos fordulatok vagy a grandiózus jelenetek miatt, hanem azért, mert képes érzelmileg őszinte maradni. A WILL: Follow the Light nem hibátlan alkotás; előfordulnak technikai problémák, a játékmenet időnként egyenetlen, és a teljes játékidő sem túl hosszú. Mégis olyan élményt kínál, amely túlmutat a szórakoztatáson. A gyászról, az elszalasztott lehetőségekről, a családi kötelékekről és a második esélyekről beszél, miközben arra emlékeztet, hogy a szeretet önmagában nem mindig elegendő – jelenlétre, figyelemre és felelősségvállalásra is szükség van. Éppen ezért a WILL: Follow the Light nem csupán egy történet egy elveszett gyermekről, hanem egy mélyen emberi elmélkedés arról, mit jelent valakiért valóban felelősséget vállalni.
Értékelés
90%
Összefoglaló Szülőnek lenni nem csak nehéz, de egy olyan feladat, amire nem lehet felkészülni. Ez egy folyamatos munka, amely életünk végéig elkísér minket. És ez a szép és egyben nehéz is benne. A Will_ Follow the Light épp ezen emberi voltunkat mutatja be, művészi módon, érzelmekkel teli köntösben.
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