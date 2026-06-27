STARBITES – Bemutató

A JRPG műfaj az elmúlt évtizedek során rengeteget változott. Egyes címek grandiózus, filmes élményre törekednek, mások új harcrendszerekkel, harci mechanikákkal vagy nyílt világokkal próbálják felforgatni a műfajt. A STARBITES ezekkel szemben teljesen más utat választ. Nem akar újradefiniálni semmit, nem kívánja modernizálni a klasszikus formulát, és még csak nem is próbálja leplezni inspirációit. Ehelyett visszanyúl a műfaj gyökereihez, és egy olyan kellemes, nosztalgikus kalandot kínál, amely a régi Dragon Quest epizódok egyszerűségét ötvözi egy sajátos sci-fi világ hangulatával.

A történet középpontjában Lukida áll, aki szó szerint szülei adósságába született bele. Bár soha nem ismerhette őket, egész életét egy gazdag vállalkozó, Fennec szolgálatában kellett leélnie, hogy törlessze a család tartozását. A lány azonban többre vágyik, mint amit Delight City falai kínálnak számára. Egy elveszített jegy miatt meghiúsuló menekülési kísérlet indítja el az eseményeket, amelyek hamar jóval nagyobb léptéket öltenek. A cselekmény ugyan nem tartogat különösebben meghökkentő fordulatokat, mégis végig leköti a figyelmet, elsősorban a szerethető szereplőknek és a részletesen felépített világnak köszönhetően.

A STARBITES univerzuma első pillantásra is feltűnően egyedi. A steampunk és a posztapokaliptikus sci-fi elemei természetesen olvadnak össze egy olyan világban, ahol rozsdás gépek, robotok és fémhulladék borította települések váltják egymást. Delight City hangulata könnyedén felidézi olyan klasszikusokat, mint a Battle Angel Alita, miközben saját identitást is sikeresen felépít. A városokon kívüli területek azonban szinte kizárólag sivatagos környezetből állnak. Bár ezek a helyszínek is látványosak és részletgazdagok, néhány óra után már nehéz nem észrevenni, hogy a tájak egy idő után kissé egyhangúvá válnak.

A harcrendszer a klasszikus körökre osztott JRPG-k minden ismert elemét felvonultatja. Alaptámadás, képességek, védekezés, tárgyhasználat és menekülés – minden pontosan úgy működik, ahogy azt a műfaj veteránjai megszokhatták. A csaták igazi érdekességét az elemi gyengeségekre épülő Barrier rendszer adja. Ha sikerül kihasználni egy ellenfél sebezhetőségét, fokozatosan bontjuk le a védelmét, míg végül megtörjük azt. Ilyenkor az ellenfél több körre cselekvésképtelenné válik, miközben jelentősen több sebzést szenved el. A rendszer ismerős lehet a Sea of Stars-ból, és teljesen gördülékenyen illeszkedik a STARBITES tempójához.