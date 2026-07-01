World of Warships: Legends – Új amerikai rombolók és a függetlenség napi ünnepség

A legendás vizeken zajló ünneplés során a játékosok tematikus tevékenységekben vehetnek részt, ilyen többek között a „Three Eras of Freedom” gyűjtemény és a „Big Chief” naptár. Teljesítsd a napi feladatokat a naptárban, hogy feloldhasd Ernest E. Evans parancsnokot, valamint az amerikai haditengerészet történelmének jelentős korszakait idéző három parancsnoki kinézetet. A frissítés során a játékosok az esemény különleges fizetőeszközét, az Independiumot is gyűjthetik. Ezt az új legendás szintű rombolóra, a USS Burrowsra, az amerikai haditengerészet történelmének különböző korszakai által ihletett különleges álcafestésekre, valamint az új korai hozzáférésű rombolókhoz tartozó álcafestésekre lehet beváltani.

A játékba egy új, négy alternatív amerikai rombolóból álló ág is érkezik: a V-ös szintű Kane, a VI-os szintű Hughes, a VII-es szintű Osborne és a VIII-as szintű Christopher. Mindegyik hajó „Advanced Radar” rendszerrel van felszerelve, amely időszakosan felfedi a hatótávolságon belüli ellenségek pozícióját a kistérképen, még akkor is, ha nincsenek felderítve. Az új hajók különleges U.S. Alternative Destroyer ládákból és a „Steel Eagles” véletlenszerű csomagból szerezhetők meg. Utóbbiból esélyed van megszerezni az új amerikai VIII-as szintű prémium cirkálót, a Cambridge-et is.