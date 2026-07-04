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World of Tanks: HEAT – Elindult az 1. szezon, a Lost Eden

Írta: | 2026. 07. 04. | , , , |

World of Tanks: HEAT – Elindult az 1. szezon, a Lost Eden

Kezdetét vette a Wargaming új PC-n, PlayStation 5-ön és Xbox Series X|S-en elérhető új, ingyenesen játszható taktikai járműves lövöldözős játékának, a World of Tanks: HEAT-nek az 1. szezonja, amely a „Lost Eden” címet viseli. A július 1-jén
kezdődött szezon a csatatéri tartalmak izgalmas fejezetével vár, köztük egy új ügynökkel, két harckocsival, egy vadonatúj pályával és egy prémium Battle Pass-szel, amellyel új szintre emelheted a HEAT játékélményét.

A Lost Edenben bemutatkozik Flair, egy új mesterlövész osztályú ügynök, aki a lopakodásra és a figyelemelterelésre szakosodott. A passzív képessége, a Signature Masking elrejti őt az ellenséges célzórendszerek elől, míg az Ultimate képessége, az Echo Proxy egy irányítható járműmásolatot hoz létre, amelynek segítségével összezavarhatod az ellenfeleket, csapdákat állíthatsz fel és áthelyezkedhetsz a csatatéren.

Flair ügynök két egyedi, megtévesztésre építő harckocsival érkezik, amelyeket ingyen megszerezhetsz a Battle Passen keresztül:

  • Leopard 2FK (ATGM rakétavető) – A „Feign Death” képesség segítségével képes  roncsnak álcázni magát mozgás közben is; az „Electro-Optical Jammers” pedig csökkenti az ellenségek célzási pontosságát.
  • Leopard 2KST (automata töltő) – Az „Active Camo” képességnek köszönhetően szinte észrevehetetlen; az „EMP Trap” pedig egy területlezáró eszközt dob le, amely sebzést okoz az ellenségeknek és lelassítja őket.

A csata átköltözik a legújabb pályára, a New Edenre. Ez egy hatalmas sivatagi csatatér, amely egy elfeledett mezőgazdasági megaprojekt maradványai köré épült. Hatalmas biodómok emelkednek ki a homokból, míg az elhagyott kutatóintézetek fedezéket nyújtanak, így egy olyan terepen találod magad, amely egyaránt alkalmas a távolsági párharcokra és a közelharci összecsapásokra.

Az új Battle Pass július 1-jétől szeptember 2-ig tart. Akárcsak a HEAT minden szezonjában, az összes jutalmat ingyenesen megszerezheted a megszokott játékmenet során. Emellett elérhető egy opcionális prémium Battle Pass is 1000 HEAT-Coins áron, amellyel tetszőleges sorrendben oldhatod fel a jutalmakat.

Ezen kívül egy kifejezetten a játékélmény javítását célzó frissítéssel is készülünk július közepére, amely több, a közösség által kért elemet hoz magával:

  • Tesztvezetés bármelyik járművel a megvásárlása előtt
  • Egy kreditfokozó az összes játékosnak
  • Lehetőség, az Ultimate képesség animációjának kikapcsolására

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