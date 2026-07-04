World of Tanks: HEAT – Elindult az 1. szezon, a Lost Eden

Kezdetét vette a Wargaming új PC-n, PlayStation 5-ön és Xbox Series X|S-en elérhető új, ingyenesen játszható taktikai járműves lövöldözős játékának, a World of Tanks: HEAT-nek az 1. szezonja, amely a „Lost Eden” címet viseli. A július 1-jén

kezdődött szezon a csatatéri tartalmak izgalmas fejezetével vár, köztük egy új ügynökkel, két harckocsival, egy vadonatúj pályával és egy prémium Battle Pass-szel, amellyel új szintre emelheted a HEAT játékélményét.

A Lost Edenben bemutatkozik Flair, egy új mesterlövész osztályú ügynök, aki a lopakodásra és a figyelemelterelésre szakosodott. A passzív képessége, a Signature Masking elrejti őt az ellenséges célzórendszerek elől, míg az Ultimate képessége, az Echo Proxy egy irányítható járműmásolatot hoz létre, amelynek segítségével összezavarhatod az ellenfeleket, csapdákat állíthatsz fel és áthelyezkedhetsz a csatatéren.

Flair ügynök két egyedi, megtévesztésre építő harckocsival érkezik, amelyeket ingyen megszerezhetsz a Battle Passen keresztül:

Leopard 2FK (ATGM rakétavető) – A „Feign Death” képesség segítségével képes roncsnak álcázni magát mozgás közben is; az „Electro-Optical Jammers” pedig csökkenti az ellenségek célzási pontosságát.

Leopard 2KST (automata töltő) – Az „Active Camo” képességnek köszönhetően szinte észrevehetetlen; az „EMP Trap” pedig egy területlezáró eszközt dob le, amely sebzést okoz az ellenségeknek és lelassítja őket.

A csata átköltözik a legújabb pályára, a New Edenre. Ez egy hatalmas sivatagi csatatér, amely egy elfeledett mezőgazdasági megaprojekt maradványai köré épült. Hatalmas biodómok emelkednek ki a homokból, míg az elhagyott kutatóintézetek fedezéket nyújtanak, így egy olyan terepen találod magad, amely egyaránt alkalmas a távolsági párharcokra és a közelharci összecsapásokra.