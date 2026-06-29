Guild Wars: Reforged – betekintő

Kevés MMO mondhatja el magáról, hogy több mint húsz évvel a megjelenése után is aktív játékközösséggel rendelkezik, és még kevesebb kap olyan átfogó modernizálást, amely valóban új életet lehel belé. A Guild Wars Reforged azonban ezt a célt tűzte ki maga elé. Az ArenaNet nem új tartalmakkal, kinézetbeli felújítással vagy más radikális átalakításokkal lehelt új életet a klasszikus szerepjátékába, hanem egyetlen, könnyebben elérhető csomagba sűrítette bele a teljes élményt, elérhetővé tette a steam fiókkal történő bejelentkezést és számos, régóta hiányolt kényelmi funkcióval korszerűsítette a játékmenetet. Az eredmény egy olyan felújított kiadás lett, amely megőrzi az eredeti Guild Wars minden erényét, ugyanakkor sokkal könnyebben befogadhatóvá válik a mai, modernebb közegben (még ha pár bukkanót így is tartogat a játékosok számára).

A játékmenet alapjai változatlanok maradtak. A klasszikus egér-billentyűzetes irányítás továbbra is ismerős lesz mindenkinek, aki valaha eltöltött néhány órát egy hagyományos MMORPG-ben. A képességalapú harcrendszer ma is ugyanazzal az ütemes ritmussal működik, amely annak idején a Guild Wars védjegye volt. A különféle profession-ök kombinálása révén rengeteg egyedi karaktert alakíthatunk ki, legyen az kardokkal harcoló, nehézpáncélt viselő csatamágus, vagy épp varázslatokat dobáló druida.

A Guild Wars régen is, de még a modern időkben is más filozófiát képvisel, mint a legtöbb MMO: Ugyan a városok és egyéb közösségi területek, ahol a főbb npcket találjuk tele vannak más játékosokkal, ám amint belépünk a játékvilágba, egy saját, külön játékteret kapunk, mely csak a miénk, illetve azoké, akikkel egy partyban vagyunk. Ezáltal a játékmenet inkább egy kooperatív kaland érzetét kelti, mintsem egy hagyományos MMO-ét. Emellett lehetőségünk van előre összeállított „henchmen” and saját magunk által testre szabható „hero” karaktereket is felfogadni, így, ha épp egyedül is játszunk, teljes partival tudunk nekivágni a játéknak, autonóm társakkal, akiket nem kell kézi vezérelnünk. Ennek köszönhetően a Guild Wars ma is az egyik legbarátságosabb MMORPG azok számára, akik inkább egyedül szeretnek játszani.