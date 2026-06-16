World of Warships – a Wargaming különleges eseményekkel ünnepli az amerikai függetlenség 250. évfordulóját

Az ünneplés a „250 Years of Independence” Event Pass-szal folytatódik, amely két előrehaladási útvonalon keresztül rengeteg olyan jutalmat kínál, melyekkel a játékosok kibővíthetik amerikai flottájukat. Az első, minden játékos számára elérhető előrehaladási útvonalon a Statue of Liberty parancsnok egyedi szinkronhanggal, a „Stars & Stripes” állandó álcafestés, egy tüzérségi láda, valamint végső jutalomként a Baltimore „Freedom” állandó álcafestése szerezhető meg. 2500 dublonért a játékosok feloldhatják a második előrehaladási útvonalat is, amelynek jutalmai között szerepel a „Revolutionary” állandó álcafestés, az Arizona amerikai prémium csatahajó, a North Carolina új „Old North State” állandó álcafestése, valamint végső jutalomként az új „Thirteen Salvos” ellenségmegsemmisítési effekt. Bónusz jutalomként a Helena „Go Navy!” állandó álcafestése is megszerezhető.

A 15.5-ös frissítéssel megérkeznek a matricák – ez egy új testreszabási funkció, amely különleges harciküldetés-konténerekből szerezhető meg. A matricák új szintre emelik a testreszabást: a játékosok történelmi ihletésű szimbólumokat, mottókat és egyéb grafikákat helyezhetnek el a IX-es szintű hajókon. A jövőbeli frissítések során ez a funkció további szintekre is kiterjed majd.

A Pietro Micca és a Pietro Calvi olasz tengeralattjárók ebben a frissítésben is korai hozzáférésben maradnak. Így a játékosok tovább kísérletezhetnek a rejtőzködő járművekre és az olasz fejlesztési fára jellemző egyedi kipufogó füstgenerátorokkal. Ezek a tengeralattjárók főágyúi félpáncéltörő (SAP) lövedékeket lőnek ki, amelyeket egy továbbfejlesztett főágyú-újratöltés-gyorsító fogyócikk egészít ki, így pusztító támadásokat tesznek lehetővé a gyanútlan ellenfelek ellen. A játékon belüli shadow mapping is javult; a kláncsaták 34. szezonja és három új összecsapás további lehetőségeket biztosít a játékosoknak képességeik megcsillogtatására, a fegyvertárba pedig egy új, ritka X-es szintű csatahajó, a Sete de Setembro fut be.