GOBLIIIINS COLLECTION – JÁTÉKTESZT

Talán éppen ezért hatott rám különösen erősen ez a gyűjtemény, hiszen gyermekkoromban, leányként számtalan kalandjáték világában vesztettem el az időérzékemet. Akkoriban a műfaj egészen másfajta türelmet követelt a játékostól, mint amit a mai, gyors visszajelzésekre építő alkotások megszokottá tettek. Emlékszem azokra a délutánokra, amikor egyetlen képernyőnyi problémán órákon át töprengtem, jegyzeteket készítettem, vagy egyszerűen csak újra és újra végigpróbáltam minden lehetőséget, mert hittem benne, hogy valahol ott rejtőzik a megoldás. A Gobliiins Collection játékai ezt az érzést idézték fel bennem: azt az időszakot, amikor a kalandjátékok nem siettették a játékost, hanem arra kényszerítették, hogy belehelyezkedjen saját különös logikájukba. Ugyanakkor a gyűjtemény azt is megmutatja, mennyit változott a műfaj azóta. A kontrolleres irányítás többnyire megfelelően működik, de az első részeken még mindig érződik, hogy eredetileg egérrel történő használatra tervezték őket. Előfordulnak pontatlan interakciók, félreérthető helyzetek, amelyek kizökkentik a játékost, míg az újabb epizódok jóval természetesebben alkalmazkodnak a modern hardverekhez és a mai játékosok elvárásaihoz.