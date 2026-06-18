MENACE FROM THE DEEP: COMPLETE EDITION – JÁTÉKTESZT
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A kozmikus rettenet világát feldolgozó videojátékokból az elmúlt években nem volt hiány, mégis ritkán találkozni olyannal, amely valóban képes megragadni azt a nyomasztó, felfoghatatlan érzést, amely H. P. Lovecraft műveinek legfontosabb sajátossága. A Menace From the Deep: Complete Edition azonban szerencsére nem elégszik meg azzal, hogy néhány csápot vagy ősi szimbólumot helyezzen el a háttérben. Már az első percekben érezhető, hogy alkotói nem pusztán inspirációként tekintettek a szerző munkásságára, hanem valóban megpróbálták átültetni annak atmoszféráját egy modern, körökre osztott, pakliépítő roguelike keretei közé. A történet Innsmouth baljós utcáira vezet, ahol a vörösbe borult égbolt és a közelgő világvége előérzete minden pillanatot áthat. Az emberiség sorsa ismét olyan erők kezébe kerül, amelyek létezését maga az emberi elme sem képes teljes egészében felfogni. A cselekmény során nem magányos hősként bolyongunk az ismeretlenben, hanem egy különös társaság tagjaiként próbáljuk megakadályozni az ősi istenségek visszatérését. A szereplők meglepően karakteresek, a szinkronmunka pedig sokat hozzátesz ahhoz, hogy a világ élőnek és hitelesnek hasson.
A játékmenet első pillantásra ijesztően összetettnek tűnhet azok számára, akik nem a pakliépítő játékok megszállott rajongói. A számtalan kártya, képesség, felszerelés és fogyóeszköz kezdetben szinte átláthatatlan rendszernek látszik, ám néhány sikertelen próbálkozás után fokozatosan feltárul a mögötte rejlő logika. A játék különlegessége, hogy a fejlődés és az útvonalválasztás nem a megszokott térképes rendszerre épül, hanem különböző kártyák közül választhatjuk ki következő állomásunkat. Ez egyszerre biztosít szabadságot és bizonytalanságot, hiszen ugyan tervezhetünk előre, mégsem tudhatjuk teljes bizonyossággal, milyen kihívások várnak ránk. A választható karakterek jelentősen eltérnek egymástól: a kultista pusztító vérzésekkel operál, a professzor mérgező idézett lényeivel uralja a harcteret, míg a detektív kiegyensúlyozott megközelítésével és hűséges kutyatársával kínál stabilabb játékélményt. Éppen ez a sokszínűség tesz minden egyes végigjátszást egyedivé és megismételhetetlenné.
A hosszú utazás végén hatalmas, monumentális főellenfelek várják a játékost, akik nemcsak külsejükben idézik meg az ősi istenek fenséges borzalmát, hanem erejükben is. A látványvilág külön említést érdemel: a kézzel festettnek ható illusztrációk, a komor színvilág és a nyugtalanító hangkulissza együttesen olyan atmoszférát teremtenek, amely ritkán tapasztalható ebben a műfajban. A harcok során megszerzett tárgyak, ereklyék és különleges képességek döntő jelentőséggel bírnak, hiszen egy jól összeállított pakli vagy megfelelő felszerelés képes teljesen megváltoztatni egy összecsapás kimenetelét. Ugyanakkor a játék sosem engedi, hogy a siker magától értetődőnek tűnjön; minden győzelem mögött tudatos döntések és gondos tervezés áll. A kereskedők, a ritka felszerelések, valamint a harcok között meghozott taktikai döntések olyan mélységet kölcsönöznek az élménynek, amely hosszú órákon keresztül képes lekötni a játékost.
Természetesen a roguelike szerkezetből fakadóan a kudarc elkerülhetetlen része az élménynek. Egy-egy hosszú menet végén különösen fájdalmas lehet elveszíteni mindazt, amit addig felépítettünk, a játék azonban gondoskodik arról, hogy a vereség se legyen teljesen hiábavaló. Az elesett hősök lelkei egy különleges monolitba kerülnek, amelynek segítségével állandó fejlesztések oldhatók fel, új karakterosztályok válnak elérhetővé, és fokozatosan egyre nagyobb esélyünk nyílik szembeszállni a ránk váró rémségekkel. Bár a Menace From the Deep olykor túlságosan hosszúnak érződik, és a folyamatos újrakezdés próbára teheti a türelmet, a rengeteg lehetőség, a gazdag tartalom, a kiváló művészeti megvalósítás és a Lovecraft-univerzum iránt érzett tisztelet végül minden nehézségért kárpótol. Számomra különösen emlékezetes élmény maradt, mert ez volt az a játék, amely után még nagyobb lelkesedéssel vettem kézbe Lovecraft könyveit. Ritka, amikor egy videojáték nem csupán feldolgozza egy író világát, hanem arra is ösztönöz, hogy visszatérjünk az eredeti művekhez. A Menace From the Deep pontosan ilyen alkotás: egy sötét, nyugtalanító, mégis lenyűgöző utazás az ismeretlen mélységeibe.
Értékelés
94%
Összefoglaló Lovecraft írásai nem csupán inspirációként jelennek meg ebben az alkotásban, hanem maximális alázattal módon, újragondolva világait, új köntösben kapunk készhez egy - a már létező univerzumhoz való - bővítést. Mindezen alázat társul egy megfelelő kutatói munkával, amely által képesek voltak elénk tenni ezt a gameszkót, bátran kimondva, hogy ezek a kreatív emberek mesteri módon nyúltak a világunk egyik leghíresebb írójának irományaihoz. Mindenkinek kötelező darab! A zsáner egyik legjobbja!
94%