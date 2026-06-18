MENACE FROM THE DEEP: COMPLETE EDITION – JÁTÉKTESZT

A kozmikus rettenet világát feldolgozó videojátékokból az elmúlt években nem volt hiány, mégis ritkán találkozni olyannal, amely valóban képes megragadni azt a nyomasztó, felfoghatatlan érzést, amely H. P. Lovecraft műveinek legfontosabb sajátossága. A Menace From the Deep: Complete Edition azonban szerencsére nem elégszik meg azzal, hogy néhány csápot vagy ősi szimbólumot helyezzen el a háttérben. Már az első percekben érezhető, hogy alkotói nem pusztán inspirációként tekintettek a szerző munkásságára, hanem valóban megpróbálták átültetni annak atmoszféráját egy modern, körökre osztott, pakliépítő roguelike keretei közé. A történet Innsmouth baljós utcáira vezet, ahol a vörösbe borult égbolt és a közelgő világvége előérzete minden pillanatot áthat. Az emberiség sorsa ismét olyan erők kezébe kerül, amelyek létezését maga az emberi elme sem képes teljes egészében felfogni. A cselekmény során nem magányos hősként bolyongunk az ismeretlenben, hanem egy különös társaság tagjaiként próbáljuk megakadályozni az ősi istenségek visszatérését. A szereplők meglepően karakteresek, a szinkronmunka pedig sokat hozzátesz ahhoz, hogy a világ élőnek és hitelesnek hasson.