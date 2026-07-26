Starseeker: Astroneer Expeditions – Korai Hozzáférés betekintő

A System Era Softworks által fejlesztett, zseniális Astroneer közel tíz évvel ezelőtt jelent meg, és azóta is a túlélőjátékok egyik legkülönlegesebbikeként tartják számon. Könnyed, rajzfilmszerű látványvilágával, felfedezésre épülő játékmenetével és kreatív terepformálási mechanikáival rengeteg játékost nyert meg magának. A Starseeker: Astroneer Expeditions, bár címében említi az elődöt, nem egyszerű folytatásként érkezik, hanem egy olyan mellékágként, amely merőben új irányba tereli a sorozatot. A nyugodt, nyílt világú túlélés helyett ezúttal kooperatív expedíciókra és küldetésalapú játékmenetre helyeződik a hangsúly.

A játék jelenleg korai hozzáférésben érhető el, és sajnos nem a letisztultabbak közé tartozik. A játék során több, kisebb-nagyobb technikai hibával, de olyan problémákkal is találkozhatunk majd, amelyek egy-egy küldetés újraindítására kényszerít majd bennünket.

Fontos kiemelni azt is, hogy a Starseeker minden elemében többjátékos élménynek készült. Bár az expedíciók egyedül is teljesíthetők, a játék mechanikái egyértelműen arra ösztönöznek, hogy más játékosokkal közösen induljunk útnak. Éppen ezért sokkal inkább tekinthető spin-offnak, mint az Astroneer teljes értékű folytatásának.

Érdekes módon a bevezető még erősen emlékeztet az eredeti játék hangulatára. Egy színes kis bolygón találjuk magunkat, ahol ismét kézbe vesszük jól ismert multifunkciós eszközünket, amellyel szabadon alakíthatjuk a terepet, nyersanyagokat gyűjthetünk, majd azokbőól új felszereléseket és technológiákat készíthetünk. Az első percek alapján könnyen hihetnénk, hogy ugyanaz a nyugodt felfedezés vár ránk, amely az Astroneert is olyan szerethetővé tette. A játék azonban hamar új irányt vesz, amikor megérkezünk a névadó Starseeker űrállomásra. Ez szolgál a központi bázisunkként és egyfajta közösségi hubként, ahol különböző NPC-k kínálnak küldetéseket, miközben más játékosok is itt készülnek következő expedíciójukra. Az ESS Starseeker fedélzetén fejleszthetjük felszereléseinket, új eszközöket készíthetünk, csapatot szervezhetünk, majd egy kisebb űrhajóval indulhatunk egy újabb bolygó felfedezésére.