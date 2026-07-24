Wild West Supermarket Simulator 1.0 játékteszt
72% XP72% XP
Kevés vadnyugati témájú játék létezik (azok közül is a Red Dead Redemption játékok a legjelentősebbek), főleg olyan, ahol se lövöldözni, se lovagolni nem kell, hanem egy vegyesboltot kell működtetni. Ugyanis az Early Access fázisból nemrég kilépett Wild West Supermarket Simulator című játékban pont ez a dolgunk.
A sztori a szokásos sablon: egy névtelen főhőssel megöröklünk egy romokban lévő boltot, amit nekünk kell felújítani és a továbbiakban működtetni. A játék elején van egy prológus, ami megtanít minket a játék alapvető dolgaira, onnantól úgy vezetjük a boltot, ahogy akarjuk.
Amikor új játékot indítunk, eldönthetjük, hogy korhű és realisztikus árak legyenek-e vagy sem. A játék során a legérdekesebb rész az, amikor az értelemszerűen korhű pénztárgépet kezeljük. Ha esetleg egyszerre sok vevő áll sorban a kassza előtt, és nem szeretnénk a pénztárgép gombjaival bajlódni, akkor az egy gombnyomással történő fast checkout opciót is választhatjuk. Eldönthetjük, hogy milyen termékeket szeretnénk árulni a boltunkban, legyen szó üveges termékekről, pékárukról vagy akár szerszámokról és fegyverekről. A termékek persze nem jönnek maguktól, hanem nekünk kell pénzért megrendelnünk vagy megvennünk őket az árusoktól. A termékek árát is megszabhatjuk, de vigyázni kell, hogy ne szabjunk túl magas árat, mert a vevők panaszkodhatnak, ha egy terméknek túl magas az ára, és akkor nem veszik meg az adott árut (sajnos sokszor nehéz eldönteni egy terméknél, hogy hol érdemes meghúzni a határt). A vevők feje fölött bizonyos ikonok jelzik, ha sokallják valaminek az árát, vagy esetleg valamilyen terméket hiányolnak. Utóbbit is érdemes figyelni, mert ebből tudjuk meg, hogy mire van éppen igény, és ha lehetséges, ezeket érdemes orvosolni a profit érdekében. Valamint fontos, hogy olyan pultokat és polcokat vegyünk, amelyek kompatibilisek az árulni kívánt termékkel, legyen szó a termék méretéről vagy típusáról (például húsokhoz húspult kell, zöldségekhez faláda stb.).
Ahogy egy sandbox boltszimulátorhoz illik, folyamatosan bővíthetjük a boltot, ahogy haladunk. Bővíthetjük a bolt területét, elhelyezhetünk egyre több polcot, egyre többféle terméket árulhatunk, valamint esztétikai elemeket is lehet vásárolni, legyen az festék, amivel a bolt falait kifesthetjük, vagy egyszerű kiegészítő elemek. Vannak termékek, amelyeket csak bizonyos szint elérése után rendelhetünk, vagy esetleg licenc megszerzése szükséges. Utóbbihoz tartoznak a pékáruk, fegyverek és a szerszámok. Ezeket a licenceket az adott terméktípushoz tartozó kisebb, de szórakoztató minigame-ek révén kell elérnünk: a pékárukhoz a kenyérsütésben kell részt vennünk, a fegyverekhez célba kell lőnünk revolverrel (tehát ebben a játékban sem marad ki a vadnyugat jellegzetes eleme, vagyis a lövöldözés), a szerszámokhoz pedig célba kell dobnunk tomahawkkal (utóbbi minigame-et elég nehéznek találtam). Ezeknél a tevékenységeknél elvégezhetünk pár korlátozott számú kihívást is, amelyekért pénzt nyerhetünk.
Ugye említettem, hogy érdemes a vásárlók igényeit figyelni, ami azért fontos, mert van a boltunknak presztízse, ami növekedhet, ha a vásárlók elégedettek, de akár romolhat is, ha folyamatosan nem felelünk meg az igényeiknek. Megjegyzem, hogy sokszor nehéz a vásárlók igényeinek megfelelni, mivel előfordulhat, hogy éppen pénzszűkében vagyunk, és olyan termékeket szeretnének a boltunk polcain látni az emberek, amelyeket nem lehet olcsón beszerezni.
Nem kötelező az összes tevékenységet egyedül végezni, mert felvehetünk alkalmazottakat, akiknek megszabhatjuk, hogy éppen milyen munkát végezzenek (például, hogy a kasszánál legyenek vagy a rendelések behordását végezzék stb.), valamint fontos, hogy kifizessük időben a bérüket. A dolgozók felvétele megkönnyíti a dolgunkat, de meglepő módon valamilyen hátránnyal is jár: ha már minden feladathoz van emberünk, akkor nekünk a termékek megrendelésén kívül konkrétan semmi dolgunk nincs.
A játékban elérhető a bank, ahol kölcsönt vehetünk fel, amit persze időben vissza kell fizetnünk. Valamint a városházán egy térképen befektethetünk különböző területek létrehozásába, így bővítve a várost, és ezzel bizonyos lehetőségeket oldhatunk fel a boltunk számára (például, hogy több dolgozót vehessünk fel, vagy elérhetjük, hogy több érdeklődő legyen a boltunk iránt).
Bár az alapötlet kimondottan jó (főleg, mert ezelőtt nem jelent meg egyetlen western témájú bolti szimulátor játék sem), de sajnos idővel a játék sajnos repetitívvé válik, de talán ez a bolti szimulátor játékok amolyan velejárója. Megemlítendő még, hogy bár a szintlépések viszonylag gyorsan érkeznek, a valódi előrelépést jelentő fejlesztésekhez szükséges pénz összegyűjtése már jóval több időt vesz igénybe. A Wild West Supermarket Simulator korántsem tökéletes, de korrekt alkotás. A játékmenet idővel ugyan veszít a lendületéből, de ennek ellenére végül is egy kellemes és hangulatos szimulátor, amelynek megvannak a maga erősségei.
Értékelés
72%
Összefoglaló Aki szereti a bolti szimulátorokat, és nem zavarja a repetitív játékmenet, annak a Wild West Supermarket Simulator megér egy próbát, különösen, ha kedveli a hangulatos vadnyugati tematikát.
72%