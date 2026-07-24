Wild West Supermarket Simulator 1.0 játékteszt

Ahogy egy sandbox boltszimulátorhoz illik, folyamatosan bővíthetjük a boltot, ahogy haladunk. Bővíthetjük a bolt területét, elhelyezhetünk egyre több polcot, egyre többféle terméket árulhatunk, valamint esztétikai elemeket is lehet vásárolni, legyen az festék, amivel a bolt falait kifesthetjük, vagy egyszerű kiegészítő elemek. Vannak termékek, amelyeket csak bizonyos szint elérése után rendelhetünk, vagy esetleg licenc megszerzése szükséges. Utóbbihoz tartoznak a pékáruk, fegyverek és a szerszámok. Ezeket a licenceket az adott terméktípushoz tartozó kisebb, de szórakoztató minigame-ek révén kell elérnünk: a pékárukhoz a kenyérsütésben kell részt vennünk, a fegyverekhez célba kell lőnünk revolverrel (tehát ebben a játékban sem marad ki a vadnyugat jellegzetes eleme, vagyis a lövöldözés), a szerszámokhoz pedig célba kell dobnunk tomahawkkal (utóbbi minigame-et elég nehéznek találtam). Ezeknél a tevékenységeknél elvégezhetünk pár korlátozott számú kihívást is, amelyekért pénzt nyerhetünk.

Ugye említettem, hogy érdemes a vásárlók igényeit figyelni, ami azért fontos, mert van a boltunknak presztízse, ami növekedhet, ha a vásárlók elégedettek, de akár romolhat is, ha folyamatosan nem felelünk meg az igényeiknek. Megjegyzem, hogy sokszor nehéz a vásárlók igényeinek megfelelni, mivel előfordulhat, hogy éppen pénzszűkében vagyunk, és olyan termékeket szeretnének a boltunk polcain látni az emberek, amelyeket nem lehet olcsón beszerezni.

Nem kötelező az összes tevékenységet egyedül végezni, mert felvehetünk alkalmazottakat, akiknek megszabhatjuk, hogy éppen milyen munkát végezzenek (például, hogy a kasszánál legyenek vagy a rendelések behordását végezzék stb.), valamint fontos, hogy kifizessük időben a bérüket. A dolgozók felvétele megkönnyíti a dolgunkat, de meglepő módon valamilyen hátránnyal is jár: ha már minden feladathoz van emberünk, akkor nekünk a termékek megrendelésén kívül konkrétan semmi dolgunk nincs.

A játékban elérhető a bank, ahol kölcsönt vehetünk fel, amit persze időben vissza kell fizetnünk. Valamint a városházán egy térképen befektethetünk különböző területek létrehozásába, így bővítve a várost, és ezzel bizonyos lehetőségeket oldhatunk fel a boltunk számára (például, hogy több dolgozót vehessünk fel, vagy elérhetjük, hogy több érdeklődő legyen a boltunk iránt).