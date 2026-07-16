Deer & Boy – Játékbemutató

Összegzés

A Deer & Boy egy rövid, de mélyen hatásos élmény. Nem a mechanikák, nem a kihívás, hanem az érzelmi utazás miatt marad meg az emberben. Egy olyan játék, amelyet érdemes egyben végigjátszani, hagyni, hogy magával vigyen, és engedni, hogy a csend beszéljen. Ha szereted az olyan művészi, filmszerű platformereket, mint a Limbo, az Inside vagy a Neva, akkor a Deer & Boy egyértelműen neked való. Egy kis indie gyöngyszem, amely nem akar többnek látszani, mint ami – és éppen ezért működik ennyire jól.