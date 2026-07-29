Pókember: Vadonatúj nap – Filmkritika

Hogy valami pozitívat is mondjuk, a Vadonatúj napnak sikerült eltalálnia klasszikus Pókember-filmek hangulatát. A karakter esszenciális lelki problémája a képregényekből, hogy egyedül van a világgal szemben, itt végre teljes érzelmi kapacitással fut, és bebizonyítja, hogy ez a szál mennyire hiányzott a korábbi részekből. Ami különösen szép, hogy a legjobban Sadie Sink titok-karakterén keresztül nyer értelmet. A színősznő egyébként a film legkiemelkedőbb és legpozitívabb része, megérte vele kapcsolatban minden információt hét lakat alatt tartani, mert annál nagyobb katarzisélményt nyújt az alakításával.

Szintén elismerést érdemel a Jon Bernthal által megformált Megtorló. Mivel Pókember-filmről van szó, a szereplő önmagához képest erősen cenzúrázott változat, mégis remek adaléka a sztorinak, a Peterrel eltérő bűnüldözési módszereik miatt. Folytonos testvérpár-jellegű civódásuk pedig kimeríthetetlen humorforrásként szolgál.