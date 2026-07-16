Crushed In Time – Játékbemutató

Történet

Sherlock Holmes és Dr. Watson ezúttal nem egy klasszikus bűntényt próbálnak felgöngyölíteni, hanem egy sokkal abszurdabb helyzetet: a frissen megjelent játékuk egyik karaktere egyszerűen eltűnt. A nyomozás során nemcsak különböző helyszíneken, hanem a játékfejlesztés különböző fázisain is átutaznak – prototípusok, félkész jelenetek, hibás animációk és meta‑poénok sorakoznak egymás után. A történet folyamatosan reflektál saját magára, a játékosra és a videojátékok működésére. A humor végig jelen van, hol finom, hol teljesen elszállt formában, és a meta‑időutazás minden lépésnél újabb csavart hoz.