Crushed In Time – Játékbemutató
90% XP90% XP
A Crushed In Time nem egyszerű point‑and‑click kalandjáték. Sokkal inkább egy játékfejlesztésről szóló, önreflexív, humorral teli időutazás, amely folyamatosan kifordítja a saját szabályait. A Draw Me A Pixel új alkotása ott folytatja, ahol a There Is No Game: Wrong Dimension abbahagyta: merész, játékos, szemtelenül kreatív, és minden pillanatában tudja, hogyan lepjen meg.
Történet
Sherlock Holmes és Dr. Watson ezúttal nem egy klasszikus bűntényt próbálnak felgöngyölíteni, hanem egy sokkal abszurdabb helyzetet: a frissen megjelent játékuk egyik karaktere egyszerűen eltűnt. A nyomozás során nemcsak különböző helyszíneken, hanem a játékfejlesztés különböző fázisain is átutaznak – prototípusok, félkész jelenetek, hibás animációk és meta‑poénok sorakoznak egymás után. A történet folyamatosan reflektál saját magára, a játékosra és a videojátékok működésére. A humor végig jelen van, hol finom, hol teljesen elszállt formában, és a meta‑időutazás minden lépésnél újabb csavart hoz.
Grafika
A Crushed In Time látványvilága szándékosan játékos és rugalmas. A stílus hol 2D‑nek tűnik, hol 3D‑nek, mintha a játék maga sem lenne biztos benne, milyen dimenzióban létezik. A karakterek karikatúraszerűek, a környezetek színesek és folyamatosan változnak, ahogy Sherlockék egyre mélyebbre jutnak a játék készítésének rétegeiben. A vizuális humor sokszor a grafikai hibákból, szándékos bug‑imitációkból és váratlan animációkból fakad, ami tökéletesen illik a meta‑történethez.
Irányítás
A játék alapvetően klasszikus point‑and‑click mechanikákra épül, de az „elastic gameplay” miatt sokszor egészen szokatlan módon kell tárgyakat húzni, nyújtani, elengedni vagy manipulálni. Az irányítás könnyen tanulható, és a humoros puzzle‑ök sosem válnak frusztrálóvá. A feladványok kreatívak, néha teljesen abszurdak, de mindig logikusak a játék saját szabályrendszerén belül. A kontrollertámogatás részleges, de a játék egérrel működik a legkényelmesebben.
Zene és hangzás
A Crushed In Time hangvilága élénk, vidám és tele van apró humoros részletekkel. A párbeszédeket valódi szinkronszínészek rögzítették, ami sokat hozzátesz a karakterek komikus dinamizmusához. A zene hol könnyed, hol feszült, de mindig pontosan követi a jelenetek hangulatát. A hanghatások gyakran a meta‑poénok részei, például amikor egy bug vagy fejlesztői üzenet „hangot kap”.
Összegzés
A Crushed In Time egy friss, ötletes és folyamatosan önmagára reflektáló kalandjáték, amely egyszerre tiszteleg a klasszikus point‑and‑click műfaj előtt és parodizálja azt. Sherlock és Watson új szerepben tündökölnek: nem a viktoriánus London utcáin, hanem a játékfejlesztés kaotikus kulisszái között nyomoznak. Ha szereted a kreatív, humoros, meta‑történetű kalandjátékokat – vagy ha imádtad a Wrong Dimensiont –, akkor a Crushed In Time garantáltan mosolyt csal az arcodra. Egy könnyed, szórakoztató és meglepően okos indie élmény.
Értékelés
90%
Összefoglaló A Crushed In Time egy könnyed, meta‑humorral teli kaland, ahol Sherlock és Watson nem klasszikus rejtélyeket oldanak meg, hanem a játékfejlesztés széteső, kaotikus kulisszái között próbálnak rendet tenni. A történet folyamatosan kifordítja a saját szabályait, tele van váratlan poénokkal és kreatív ötletekkel, miközben végig megőrzi a point‑and‑click műfaj szerethető hangulatát.
Crushed In Time
90%