NO-SKIN – JÁTÉKTESZT
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A horrorjátékok világában ritkán találkozni olyan alkotással, amely nem egyszerűen megijeszteni akarja a játékost, hanem tartós nyugtalanságot hagy maga után. A NO-SKIN pontosan ebbe a kategóriába tartozik. Nem a hirtelen sokkokra vagy az olcsó rémisztgetésre épít, hanem arra a különös érzésre, amely még órákkal a játék befejezése után is ott motoszkál az ember gondolataiban. Konzolos megjelenése a korábbi PC-s verzió minden jelentős frissítését magában foglalja, így egy kiforrottabb, ugyanakkor változatlanul nyugtalanító élményt kínál. A játék középpontjában egy rejtélyes ház áll, amely több egy egyszerű helyszínnél: szinte önálló szereplővé válik. Falai között nemcsak furcsa lények és eltemetett titkok lapulnak, hanem egy állandóan változó valóság is. Az ismerős szobák új jelentéseket kapnak, a korábban jelentéktelennek tűnő tárgyak váratlan súllyal telnek meg, miközben a játékos fokozatosan elveszíti kapaszkodóit a biztosnak hitt világban. A ház nem feltétlenül alakítja át önmagát, sokkal inkább az érzékelést torzítja el, így minden visszatérés egy korábban látott helyszínre új bizonytalanságot szül.
A vizuális megvalósítás első pillantásra szokatlannak hat. A kézzel rajzolt, pixeles figurák és a realisztikus hátterek találkozása olyan kontrasztot teremt, amely egyszerre idegen és lenyűgöző. Olyan hatást teremt ez, mintha a szereplők saját világukból is kilógnának, mint olyan lények, akiknek semmi keresnivalójuk nincs abban a környezetben, ahol léteznek. A furcsa képi megoldásokhoz társuló szándékosan darabos animációk és hirtelen átmenetek tovább fokozzák ezt az érzést, létrehozva egy olyan atmoszférát, ahol semmi sem tűnik teljesen stabilnak vagy megnyugtatónak. Mechanikai szempontból a NO-SKIN sokkal megosztóbb alkotás. Bár szerepjátékos elemeket használ, valójában folyamatosan szembemegy azok megszokott szabályaival. A fejlődési rendszerek, a döntések következményei és az előrehaladás logikája gyakran homályban marad. A játék ritkán nyújt egyértelmű útmutatást, inkább arra ösztönzi a játékost, hogy saját maga fedezze fel a működését. Ez a szabadság időnként rendkívül izgalmas, hiszen minden új felfedezés személyes sikerélménnyé válik. Ugyanakkor előfordul, hogy a bizonytalanság inkább frusztrációt szül, különösen akkor, amikor egy-egy fontos esemény vagy lehetőség láthatatlan feltételek mögé rejtőzik.
A többszöri végigjátszás nem pusztán extra tartalomként jelenik meg, hanem a játék egyik alapvető narratív eszközeként. Az eltérő karakterek, az apró változásokkal átalakuló események és az újonnan feltáruló összefüggések fokozatosan újraértelmezik mindazt, amit a játékos korábban igaznak hitt. A konzolos kiadásban megjelent „Absolute Devotion” mód ezt az élményt még tovább fokozza, rendkívüli kihívást állítva azok elé, akik teljes mélységében szeretnék feltárni a játék világát. Ugyanakkor a visszatérő helyszínek és ismétlődő szakaszok idővel veszthetnek erejükből, így nem minden újabb végigjátszás képes ugyanazzal az intenzitással fenntartani a kíváncsiságot. A NO-SKIN legnagyobb erénye mégis az a következetesség, amellyel saját vízióját követi. Hangjai, képei, történetmesélése és játékrendszerei ugyanannak a célnak rendelődnek alá: a nyugtalanság megteremtésének. Nem akar mindenki számára befogadható lenni, és nem törekszik arra sem, hogy kényelmes élményt nyújtson. Éppen ezért sok játékos számára nehéz vagy akár taszító lehet. Azok viszont, akik hajlandóak elfogadni a kétértelműséget és a bizonytalanságot, egy olyan pszichológiai horrorélményt kapnak, amely ritka őszinteséggel és bátorsággal lép túl a műfaj megszokott határain.
Értékelés
80%
Összefoglaló A valóság és a szürreális világok találkozása, egy olyan univerzumot teremt, amelyben csak a legbátrabb és legnyitottabb játékosok találják majd meg a számításaikat. Egy biztos, olyan alkotás ez, amely a már létező zsánerek határait feszegeti, és minden tekintetben próbál valami új érzéssel kecsegtetni.
80%