NO-SKIN – JÁTÉKTESZT

A többszöri végigjátszás nem pusztán extra tartalomként jelenik meg, hanem a játék egyik alapvető narratív eszközeként. Az eltérő karakterek, az apró változásokkal átalakuló események és az újonnan feltáruló összefüggések fokozatosan újraértelmezik mindazt, amit a játékos korábban igaznak hitt. A konzolos kiadásban megjelent „Absolute Devotion” mód ezt az élményt még tovább fokozza, rendkívüli kihívást állítva azok elé, akik teljes mélységében szeretnék feltárni a játék világát. Ugyanakkor a visszatérő helyszínek és ismétlődő szakaszok idővel veszthetnek erejükből, így nem minden újabb végigjátszás képes ugyanazzal az intenzitással fenntartani a kíváncsiságot. A NO-SKIN legnagyobb erénye mégis az a következetesség, amellyel saját vízióját követi. Hangjai, képei, történetmesélése és játékrendszerei ugyanannak a célnak rendelődnek alá: a nyugtalanság megteremtésének. Nem akar mindenki számára befogadható lenni, és nem törekszik arra sem, hogy kényelmes élményt nyújtson. Éppen ezért sok játékos számára nehéz vagy akár taszító lehet. Azok viszont, akik hajlandóak elfogadni a kétértelműséget és a bizonytalanságot, egy olyan pszichológiai horrorélményt kapnak, amely ritka őszinteséggel és bátorsággal lép túl a műfaj megszokott határain.