Trash Goblin The Artist of Brimhaven – DLC betekintő
A Trash Goblin egy kellemes és nyugodt hangulatú játék, melyről korábban írtam is. Most a Spilt Milk Studios fejlesztőcsapata a The Artist of Brimhaven néven egy DLC-vel bővítette ki a játékot, mely egy teljesen új kerületet és új feladatokat kínál azok számára, akik szeretnének még több időt eltölteni ebben a furcsa, de szerethető világban.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az új tartalom eléréséhez először végig kell játszanunk az alapjátékot. Továbbá azok számára, akik korábban még a korai hozzáférésű verzióval játszottak, kellemetlen meglepetés lehet, hogy a régi mentések nem minden esetben működnek majd.
A The Artist of Brimhaven története közvetlenül az alapjáték eseményei után veszi fel a fonalat. A dolgok látszólag jól alakulnak, mentorunk, Aimon hosszú távollét után visszatér, és új célokat keres az életében, miközben szeretné megtalálni az egyensúlyt a korábbi események után. Azonban hamarosan különös pletykák kezdenek terjedni egy természetfeletti fenyegetésről, miközben menekültek lepik el a város utcáit. A helyzet megoldására Aimon egy merész tervvel áll elő: el kell mennünk a régóta elhagyatott Brimhaven negyedbe, és újra életet kell lehelnünk a romos területbe.
Ennek első lépéseként egy galériát kell létrehoznunk, ami különösen ironikus feladat annak fényében, hogy hősünknek eddig nem sok köze volt a művészethez. Ugyanakkor a rengeteg tárgy, amelyet az évek során összegyűjtöttünk és kombináltunk, talán mégis értéket képviselhet néhány lelkes vásárló számára. A történet alapvetően hasonló szerepet tölt be, mint az alapjátékban: inkább háttérként szolgál, miközben a megszokott tevékenységeinkkel foglalkozunk.
A cselekmény nagy része továbbra is rajtunk kívül zajlik, azonban kellemes érzés hallani a különböző karakterektől, hogy hogyan változik a világ körülöttünk. A Trash Goblin egyik legnagyobb erőssége mindig is az volt, hogy apró történetekkel és karakterpillanatokkal építette fel sajátos hangulatát, és ez a DLC-ben is megmaradt.
A legnagyobb újdonság természetesen maga Brimhaven kerülete. A térképről bármikor ellátogathatunk az új területre, amely jelenlegi állapotában romos épületekből és hatalmas törmelékhalmokból áll. A célunk az, hogy egy-egy helyszínt kijelölünk felújításra, majd egy kapunk egy küldetést, mely teljesítéséhez vagy bizonyos tárgyakat kell megszereznünk, vagy nagyobb mennyiségű aranyat kell megfizetnünk.
Miután összegyűjtöttük a szükséges erőforrásokat, már csak várnunk kell, amíg a felújítás befejeződik. Ahogy egyre több időt, pénzt és tárgyat fektetünk a kerületbe, Brimhaven fokozatosan egy élő városközponttá válik azok számára, akik korábban nem találták a helyüket a világban.
Ez a rendszer azonban alapvetően ugyanarra a játékmenetre épül, amelyet már az alapjátékban is megszokhattunk. Tárgyakat keresünk és tisztítunk meg, teljesítjük a kapott kéréseket, majd várunk az újabb lehetőségekre.
A művészeti vonalhoz kapcsolódik a Maker’s Fortune frissítéssel érkezett új eszköz, Hugh is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy átszínezzük a megszerzett tárgyakat, azonban a rendszer sokkal kreatívabb megoldást választ, mint egy egyszerű színválasztó. Kezdetben ugyanis nincs teljes színpalettánk, hanem különböző tárgyakból kell kinyernünk az alapanyagokat és pigmenteket, amelyeket később más tárgyakra alkalmazhatunk.
A rozsdás vas, a nyálkás zöld árnyalatok, az aranyló csillogás vagy akár az elfekre emlékeztető lila színek mind különböző tárgyakból származnak, így a megfelelő alapanyagok keresése újabb réteget ad a gyűjtögetéshez. Az egyetlen korlátlanul használható pigment jelenleg a fa színe, minden másért azonban újra és újra kutatnunk kell.
A rendszer egyik legjobb része, hogy valóban szabad kezet ad a kreativitásban. Meglepően látványos tárgyakat lehet létrehozni azzal, hogy különböző elemek színeit kombináljuk. Ugyanakkor vannak helyzetek, amikor a játék konkrét pigment használatát kéri egy küldetés teljesítéséhez, és itt már előjönnek bizonyos kényelmetlenségek.
A legnagyobb probléma, hogy kevés segítséget kapunk annak meghatározásához, melyik tárgy milyen színt tartalmaz. Sokszor hosszasan kell átnéznünk a raktárunkat vagy a katalógusunkat, hogy megtaláljuk a megfelelő alapanyagot. Ráadásul nincs lehetőség egyszerűen festékeket vásárolni, így, ha épp nincs nálunk a kívánt szín, kénytelenek vagyunk rendelni egy megfelelő tárgyat, kivárni a szállítást, majd abból kinyerni a szükséges pigmentet.
Összességében a The Artist of Brimhaven egy kellemes hangulatú kiegészítője a Trash Goblinnak. Nem változtatja meg alapjaiban a játék működését, és nem hoz olyan új mechanikákat, amelyek teljesen átalakítanák az élményt, azonban pontosan azt nyújtja, amit egy ilyen típusú bővítéstől várhatunk: még több időt tölthetünk egy már jól működő és szerethető világban.