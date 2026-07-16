Trash Goblin The Artist of Brimhaven – DLC betekintő

A Trash Goblin egy kellemes és nyugodt hangulatú játék, melyről korábban írtam is. Most a Spilt Milk Studios fejlesztőcsapata a The Artist of Brimhaven néven egy DLC-vel bővítette ki a játékot, mely egy teljesen új kerületet és új feladatokat kínál azok számára, akik szeretnének még több időt eltölteni ebben a furcsa, de szerethető világban.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az új tartalom eléréséhez először végig kell játszanunk az alapjátékot. Továbbá azok számára, akik korábban még a korai hozzáférésű verzióval játszottak, kellemetlen meglepetés lehet, hogy a régi mentések nem minden esetben működnek majd.

A The Artist of Brimhaven története közvetlenül az alapjáték eseményei után veszi fel a fonalat. A dolgok látszólag jól alakulnak, mentorunk, Aimon hosszú távollét után visszatér, és új célokat keres az életében, miközben szeretné megtalálni az egyensúlyt a korábbi események után. Azonban hamarosan különös pletykák kezdenek terjedni egy természetfeletti fenyegetésről, miközben menekültek lepik el a város utcáit. A helyzet megoldására Aimon egy merész tervvel áll elő: el kell mennünk a régóta elhagyatott Brimhaven negyedbe, és újra életet kell lehelnünk a romos területbe.

Ennek első lépéseként egy galériát kell létrehoznunk, ami különösen ironikus feladat annak fényében, hogy hősünknek eddig nem sok köze volt a művészethez. Ugyanakkor a rengeteg tárgy, amelyet az évek során összegyűjtöttünk és kombináltunk, talán mégis értéket képviselhet néhány lelkes vásárló számára. A történet alapvetően hasonló szerepet tölt be, mint az alapjátékban: inkább háttérként szolgál, miközben a megszokott tevékenységeinkkel foglalkozunk.

A cselekmény nagy része továbbra is rajtunk kívül zajlik, azonban kellemes érzés hallani a különböző karakterektől, hogy hogyan változik a világ körülöttünk. A Trash Goblin egyik legnagyobb erőssége mindig is az volt, hogy apró történetekkel és karakterpillanatokkal építette fel sajátos hangulatát, és ez a DLC-ben is megmaradt.

A legnagyobb újdonság természetesen maga Brimhaven kerülete. A térképről bármikor ellátogathatunk az új területre, amely jelenlegi állapotában romos épületekből és hatalmas törmelékhalmokból áll. A célunk az, hogy egy-egy helyszínt kijelölünk felújításra, majd egy kapunk egy küldetést, mely teljesítéséhez vagy bizonyos tárgyakat kell megszereznünk, vagy nagyobb mennyiségű aranyat kell megfizetnünk.