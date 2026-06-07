Windrose – Korai Hozzáférés betekintő

A Windrose, egy korai hozzáférésű kalózos open world sandbox játék. Az első héten elért egymillió eladás egyértelműen jelzi, hogy a játékos közösség körében népszerű ez a műfaj.

A Windrose egy meglehetősen tartalmas játék, a korai hozzáférés ellenére is. A játékot három fő részre tudnám osztani, melyek a sandbox bázisépítés, a szigetek felfedezése és persze az elengedhetetlen szabad tengeri kalózkodás. Le kell szögezni, hogy a játék akkor lesz a legszórakoztatóbb, ha legalább 2-3 emberrel közösen látunk neki, egy flottát alkotva.

Vegyük is sorra ezt a három alapjaiban eltérő részt. A sandbox bázisépítés során kisebb-nagyobb táborokat létesíthetünk a meglátogatott szigeteken egy bonfire építésével. Ezek száma limitált, viszont a limitet mi adjuk meg a játékbeállításoknál (vagy épp a szerver host, ha egy üzemelő szerverhez szeretnénk csatlakozni). A bázisunkon a szokásos munkaasztalok, illetve a legénységünk tartózkodik majd, akik küldetéseket adnak, kereskednek a nevünkben és persze segítenek a tárgykészítésben.

A kalandozás már egy kicsit érdekesebb lesz. A random generált szigetek technikailag különböznek egymástól, de a kis számú felfedezésre váró helyszín miatt 3-4 sziget után az ismétlődés erősen észrevehetővé válik, akármilyen alakú vagy méretű is egy sziget. A véletlenszerű generálást általában nagyra értékelem, de itt ritkán váltak emlékezetessé a helyszínek. Ez a vizuális és strukturális egyhangúság a sztorira is rányomja bélyegét. Van egy nagyobb narratíva a Windrose középpontjában, amit a legénységünk tagjain és egyes neves NPC-ken keresztül bont ki a játék, de a környezet egyhangúsága inkább gyengíti, mint építi azt.