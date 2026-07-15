Deep Rock Galactic Rogue Core – Korai Hozzáférés Betekintő

A Deep Rock Galactic Rogue Core a Deep Rock Galactic eddigi legérdekesebb spinoffja, amely az eredeti játék jól ismert kooperatív formulát egy roguelite felépítéssel próbálja újragondolni. A fejlesztők ezúttal nem csupán a véletlenszerűen generált pályákkal és fejlesztésekkel igyekeznek változatosabbá tenni a küldetéseket, hanem jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek a csapatmunkára és a döntések súlyára is. Bár a Rogue Core tele van remek ötletekkel, a jelenlegi Korai Hozzáférésű állapotában még számos kidolgozatlan és meggondolatlan mechanikát is tartalmaz.

Az egyik legnagyobb újdonságot a fejlesztési rendszer jelenti. A játék nem külön-külön jutalmazza a csapat tagjait, hanem minden küldetés során egy közös perk-készletből választhatunk, egymással versenyezve a fejlesztésekért. Első hallásra ez könnyen vezethetne konfliktusokhoz, hiszen elég egy önző játékos, aki minden értékes fejlesztést magának vesz fel. A gyakorlatban azonban meglepően ritkán okoz problémát ez a rendszer. A Deep Rock Galactic közössége továbbra is az egyik legbarátságosabb a műfajban, így a legtöbb küldetés során a játékosok figyelnek egymásra és üssue dolgozva osztják el a jutalmakat.

A rendszer valódi problémája nem is a közös választás, hanem maguk a fejlesztések. A legtöbb perk egyszerű százalékos sebzés vagy statisztika növelést kínál, esetleg olyan bónuszokat, amelyek csak ritka helyzetekben aktiválódnak. Emiatt egy-egy választási lehetőség gyakran inkább kötelező kompromisszumnak érződik, amit valakinek el kell szenvednie, mint valóban hasznos fejlesztéseknek. Mire minden játékos sorra kerül, sokszor már csak olyan fejlesztések maradnak, amelyek érezhetően kevésbé hasznosak, így a csalódottság nem abból fakad, hogy valaki elvette előlünk a legjobb jutalmat, hanem abból, hogy az alternatívák nagyon gyengének bizonyulnak.

A játékmenet ezzel szemben már most rendkívül kiforrott. A lövöldözés, ahogy az eredeti játékban is tapasztalhattuk, minden fegyverrel remek érzést nyújt, legyen szó egyszerű pisztolyokról vagy a nehéz minigunokról. A találatok súlya, a visszajelzések és az ellenfelek reakciói mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minden összecsapás intenzívnek hasson. A harcok a legnagyobb erősségei a Rogue Core-nak, és itt érződik igazán, hogy a játék rengeteget fejlődött az eredeti DRG-hoz képest.

Mindemellett a közelharc is jelentős fejlődésen ment keresztül az alapjátékhoz képest. A korábbi monoton csákány csapkodás helyett itt kombókkal apríthatjuk az ellenfeleket, ami sokkal dinamikusabbá teszi a harcot. Egy megfelelően felépített közelharci karakter képes pillanatok alatt egész hordákat feldarabolni, így azok számára is vonzó alternatívát kínál, akik a távolsági fegyverek helyett a közelharcot preferálják.

A fegyverek azonban (jelenleg legalábbis) rendkívül kiegyensúlyozatlanok. A kezdő fegyverek nagyságrendekkel kevesebb sebzést osztanak ki, mint a később megszerezhető alternatívák, és még látványban is nagyban elmaradnak tőlük. Mivel a csapat tagjai felváltva választanak fegyvert, előfordulhat, hogy valaki kénytelen a kevésbé hasznos felszereléssel végigjátszani egy teljes küldetést. Ezt tovább erősíti, hogy a jelenlegi fejlesztési rendszer nem képes látványosan erősíteni ezeket a gyengébb fegyvereket, így azok a küldetés végén is kevésbé lesznek hatékonyak.

Különösen furcsa ez annak fényében, hogy a Deep Rock Galactic az Overclock rendszerével már évekkel ezelőtt bizonyította, mennyire izgalmassá tehető egy-egy fegyver működése néhány kreatív módosítással. A Rogue Core-ban ugyan ezekből is visszaköszön néhány, de csak kevés fegyver rendelkezik hasonló lehetőségekkel, ami nagyban visszafogja az arzenálunkat.