Sea of Stars – Mobil verzió bemutató

A Sea of Stars eredetileg 3 éve, 2023-ban jelent meg és felforgatta az indie RPG játékok piacát. Csodálatos pixelgrafikai látványvilágával, emlékezetes karaktereivel, izgalmas történetével és a rendkívül kreatív játékmenetével mindenkit megnyert magának. Sikerét nem is mutatja jobban, mint, hogy a megjelenését követő második évben egy ingyenes DLC-t is kapott.

Most pedig eme zseniális alkotás a Sabotage Studio és a Playdigious jóvoltából mobileszközökre is elérhetővé vált, és lehetőségem nyílt kipróbálni a portot.

A játékba belépve az asztali verzióból ismerős éjszakai tábortűz világította főmenü vár minket, egyértelművé téve, hogy a látványt a kisebb képernyőkön is tökéletesen sikerül átadni. A színek élénkek, az animációk pedig folyékonyak, aminek köszönhetően a napszakok váltásának effektje is megőrzi varázsát, mely során a szemünk láttára a nappal éjszakává válik. Az árnyékok megnyúlnak, a színárnyalatok a táncoló fénnyel együtt változnak, és az eredeti játék szépségéből semmi sem vész el.

A Sea of Stars körökre osztott harcrendszere is innovatív volt, mikor megalkották, mind támadáskor mind védekezéskor megfelelően időzített reakcióval növelhettük a bevitt, és csökkenthettük a kapott sebzést. Bár az irányítás sokkal könnyebb egy billentyűzettel/egérrel vagy kontrollerrel, az érintőképernyős irányítás is kimondottan jól reagál az inputokra, ami miatt sosem éreztem azt, hogy a játék hibájából nem sikerült egy támadást kivédeni, vagy épp a saját támadásom erősíteni. Egy kis időbe telik ugyan az időzítés megszokása, de azután gördülékenyen és odafigyelés nélkül menni fog, amint betanultuk.