Sea of Stars – Mobil verzió bemutató
A Sea of Stars eredetileg 3 éve, 2023-ban jelent meg és felforgatta az indie RPG játékok piacát. Csodálatos pixelgrafikai látványvilágával, emlékezetes karaktereivel, izgalmas történetével és a rendkívül kreatív játékmenetével mindenkit megnyert magának. Sikerét nem is mutatja jobban, mint, hogy a megjelenését követő második évben egy ingyenes DLC-t is kapott.
Most pedig eme zseniális alkotás a Sabotage Studio és a Playdigious jóvoltából mobileszközökre is elérhetővé vált, és lehetőségem nyílt kipróbálni a portot.
A játékba belépve az asztali verzióból ismerős éjszakai tábortűz világította főmenü vár minket, egyértelművé téve, hogy a látványt a kisebb képernyőkön is tökéletesen sikerül átadni. A színek élénkek, az animációk pedig folyékonyak, aminek köszönhetően a napszakok váltásának effektje is megőrzi varázsát, mely során a szemünk láttára a nappal éjszakává válik. Az árnyékok megnyúlnak, a színárnyalatok a táncoló fénnyel együtt változnak, és az eredeti játék szépségéből semmi sem vész el.
A Sea of Stars körökre osztott harcrendszere is innovatív volt, mikor megalkották, mind támadáskor mind védekezéskor megfelelően időzített reakcióval növelhettük a bevitt, és csökkenthettük a kapott sebzést. Bár az irányítás sokkal könnyebb egy billentyűzettel/egérrel vagy kontrollerrel, az érintőképernyős irányítás is kimondottan jól reagál az inputokra, ami miatt sosem éreztem azt, hogy a játék hibájából nem sikerült egy támadást kivédeni, vagy épp a saját támadásom erősíteni. Egy kis időbe telik ugyan az időzítés megszokása, de azután gördülékenyen és odafigyelés nélkül menni fog, amint betanultuk.
Ugyan ez az világban való mozgásra is vonatkozik. Az elején sokszor előfordult, hogy csak rohantam a falnak mire leesett, hogy egy érintéssel tudok felkapaszkodni az adott platformra vagy létrára. Viszont mikor kialakult az izommemória, hogy minden speciális mozgáshoz interaktálni kell a kijelzővel abszolút folyékonnyá vált a karakterek mozgatása a világban.
A hirtelen bezárások alatti/előtti mentés volt a nagy kérdés számomra, hiszen egy mobilos játékmenetet sokkal többször kell hirtelen megszakítanunk, és nem mindig lesz időnk elmenni a legközelebbi táborig vagy épp mentési pontig. Egy eredetileg nem mobilra tervezett játéknál különösen fontos, hogy egy ilyen hirtelen megszakítás miatt ne veszítsük el a haladásunkat. A mobilos verziót csata közben a háttérbe helyezve kimondottan sok idő után is visszatérhetünk és folytathatjuk. Ha bezárjuk a játékot, akkor pedig egy gyors mentési funkció gondoskodik arról, hogy ne kelljen túl sokat újra játszani. Ez kb. minden pályaváltáskor és nagyobb harcok után csinál nekünk egy mentett pontot, ahonnan kilépés esetén folytatjuk, ennek eredményeképp maximum 2-3 percnyi előrehaladást fogunk veszíteni.
Összességében a Sea of Stars mobilon remekül néz ki és remekül játszható. Tíz eurós árcédulájával a tartalom bőségesen megéri a vásárlást, főleg, ha arra gondolunk, hogy az ingyenes Throes of the Watchmaker DLC is jó eséllyel úton van ehhez a verzióhoz is.