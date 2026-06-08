Sports Card Shop Simulator – Játékteszt
80% XP80% XP
Hamarosan itt a foci VB, ennek apropóján érkeznek a gyűjthető focis kártyák VB kiadásai. Ha szereted a focit és gyűjtöd is a játékosok lapjait, akkor érdemes tenni egy próbát ezzel a játékkal.
A Sports Card Shop Simulator egy jól bejáratott shop manager alapokon lévő alkotás. A recept a szokásos, kapsz egy üzlethelyiséget, ahol felépítheted álmaid üzletét.
Kezdetben kapsz egy üres boltot egy kasszapulttal, egy polccal és némi kezdő tőkével. Venned kell kártyacsomagokat az elején, hogy el tudj indulni valahogy, később szükséged lesz új polcokra, ahogy növekszik a termékkínálatod. Kis közösségi pontot is létre lehet hozni. Ezek a trade asztalok, amiket kiadhatsz az embereknek, hogy tudjanak kártyát cserélni egymással. Építhetsz javító állomást, ahol a sérült kártyákat lehet javítani.
Rakhatsz az üzletbe vitrineket is, ezekben kiállíthatod a lapjaidat, hogy megcsodálhassák a betévedő vásárlók. A kártyacsomagokon kívül pedig árulhatsz sálakat, vuvuzelát, labdát, mezeket és mindenféle focis kiegészítőt, de még basic vagy prémium minőségű kártyagyűjtő albumokat is. És itt jön el az a pont, ami talán egy kicsit különlegessé teszi ezt a játékot a többi shop manager stílusú játéktól, hogy nem csak eladni lehet a polcra szánt kártyacsomagokat, hanem ki is lehet őket bontani. A kibontott kártyák sorsáról te döntesz, hogy eladod őket, vagy megtartod és elrakod a gyűjtőalbumodba.
A való élethez hasonlóan itt is találhatunk néhány centet érő, valamint kifejezetten értékes lapokat. Nekem pl. a legnagyobb nyitásom egy 1.300 eurós lap volt. De vannak természetesen aláírt, hologramos és számozott példányok is. A polcra kikerülő tételek áráról teljes mértékben te rendelkezel, minél drágábbnak ítéli meg a vásárlóközönség a termékeket, annál kevesebben fognak vásárolni. Szóval meg kell húzni egy aranyközéputat, hogy profit is legyen, meg térjenek be vásárolni az emberek. Meg azért a dekorációra, az üzlet megjelenésére is érdemes odafigyelni, ugyanis az emberek ezek alapján is értékelik a vállalkozásodat. Értelemszerűen minél magasabb az értékelés, annál többen fognak betérni.
Ha pedig már nem bírod egyedül a forgalmat, akkor vehetsz fel munkaerőt, akik vagy a kiszolgálásban, vagy a polcok feltöltésében segítenek (már ha nem hagyják szanaszét a boltban a dobozokat). Itt volt nekem egy kis ellenszenvem, mert hiába vettem fel embert, hogy töltse a polcokat, az gyakorlatilag csak szédelgett az üzletben és baromi lassan csinálta a dolgát. Persze van olcsó és drága munkaerő is, de én mindenképp megvárnám amíg egy drágább elérhető lesz és azt venném fel. Ha jól csinálsz mindent, akkor egyre nagyobb lesz a forgalmad, a termékkínálatod és ehhez elengedhetetlen az üzlet bővítése, valamint a raktárhelyiség megvétele.
Ha pedig már beleuntál a kártyák rendezésébe, a polcok feltöltésébe, akkor elütheted máshogy is az időt a játékban. A főmenüben csinálhatsz saját lapokat, amik bekerülnek a játékba. De akár rúghatsz büntetőket vagy megcsillogtathatod a dekázási tudásodat, amikor az üzleted zárva van, ezeknek gyakorlati hasznuk nagyon nincsen, de be lehet zsebelni az elért eredmények után az achievementeket.
Pro és kontra
A játék egyik legnagyobb erőssége, hogy könnyedén hosszú órákra a monitor elé szegezi a játékost a maga egyszerűségével és a fejlődési rendszerével. A szintenként elérhető új termékek, üzletbővítési és fejlesztési lehetőségek elérése jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Jó pont, hogy a későbbiekben további lapokkal, más sportokkal is bővülni fog a játék.
Viszont vannak benne zavaró dolgok is. Ilyen az, ha egy fal mellett dobod el a kezedben lévő dobozt, akkor az képes eltűnni a világegyetemben és buktad is a tartalmát. Ide tudnám sorolni még azt a bosszantó jelenséget, ami teljesen megakasztotta a játékmenetemet, hogy beesett a kassza textúrájába egy termék. Ez csak azért probléma, mert a szembenálló vásárló addig nem mozdul el, amíg ki nem fizetett mindent, a textúrába esett terméket meg sehogy sem sikerült elővarázsolni. Ha nagyon szőrszálhasogató szeretnék lenni, akkor még az egymáson át közlekedő emberek is zavarhatják a szemet, legalábbis engem ez picit bosszant.
Értékelés
80%
Összefoglaló Alapjában véve egy kellemes időtöltést nyújt a játék, egyáltalán nem stresszes és jó lapok nyitásával, valamint a minigameken elért eredményekkel még sikerélménye is lehet az embernek. Grafikailag nem szabad sokat várni a játéktól, aki játszott már bármilyen shop manager játékkal annak nem fog sok újdonságot hozni a játékmenet. Nem ez a játék fogja megváltani a műfajt, mégis hosszú órákra a monitor elé szegezett. Jelenleg még korai hozzáférésben játszhatunk a játékkal, de a fejlesztők ígérete szerint folyamatosan érkezni fognak hozzá a javítások, valamint a tartalmi bővítések (a nyári foci VB idején várható az első tartalmi frissítés), aminek a roadmapjét meg is osztották velünk egy töltőképernyő formájában. Ha szereted a focit, a focis kártyákat is imádod gyűjteni, akkor mindenképp érdemes tenni vele egy próbát.
80%