Sports Card Shop Simulator – Játékteszt

A Sports Card Shop Simulator egy jól bejáratott shop manager alapokon lévő alkotás. A recept a szokásos, kapsz egy üzlethelyiséget, ahol felépítheted álmaid üzletét.

Kezdetben kapsz egy üres boltot egy kasszapulttal, egy polccal és némi kezdő tőkével. Venned kell kártyacsomagokat az elején, hogy el tudj indulni valahogy, később szükséged lesz új polcokra, ahogy növekszik a termékkínálatod. Kis közösségi pontot is létre lehet hozni. Ezek a trade asztalok, amiket kiadhatsz az embereknek, hogy tudjanak kártyát cserélni egymással. Építhetsz javító állomást, ahol a sérült kártyákat lehet javítani.

Rakhatsz az üzletbe vitrineket is, ezekben kiállíthatod a lapjaidat, hogy megcsodálhassák a betévedő vásárlók. A kártyacsomagokon kívül pedig árulhatsz sálakat, vuvuzelát, labdát, mezeket és mindenféle focis kiegészítőt, de még basic vagy prémium minőségű kártyagyűjtő albumokat is. És itt jön el az a pont, ami talán egy kicsit különlegessé teszi ezt a játékot a többi shop manager stílusú játéktól, hogy nem csak eladni lehet a polcra szánt kártyacsomagokat, hanem ki is lehet őket bontani. A kibontott kártyák sorsáról te döntesz, hogy eladod őket, vagy megtartod és elrakod a gyűjtőalbumodba.

A való élethez hasonlóan itt is találhatunk néhány centet érő, valamint kifejezetten értékes lapokat. Nekem pl. a legnagyobb nyitásom egy 1.300 eurós lap volt. De vannak természetesen aláírt, hologramos és számozott példányok is. A polcra kikerülő tételek áráról teljes mértékben te rendelkezel, minél drágábbnak ítéli meg a vásárlóközönség a termékeket, annál kevesebben fognak vásárolni. Szóval meg kell húzni egy aranyközéputat, hogy profit is legyen, meg térjenek be vásárolni az emberek. Meg azért a dekorációra, az üzlet megjelenésére is érdemes odafigyelni, ugyanis az emberek ezek alapján is értékelik a vállalkozásodat. Értelemszerűen minél magasabb az értékelés, annál többen fognak betérni.

Ha pedig már nem bírod egyedül a forgalmat, akkor vehetsz fel munkaerőt, akik vagy a kiszolgálásban, vagy a polcok feltöltésében segítenek (már ha nem hagyják szanaszét a boltban a dobozokat). Itt volt nekem egy kis ellenszenvem, mert hiába vettem fel embert, hogy töltse a polcokat, az gyakorlatilag csak szédelgett az üzletben és baromi lassan csinálta a dolgát. Persze van olcsó és drága munkaerő is, de én mindenképp megvárnám amíg egy drágább elérhető lesz és azt venném fel. Ha jól csinálsz mindent, akkor egyre nagyobb lesz a forgalmad, a termékkínálatod és ehhez elengedhetetlen az üzlet bővítése, valamint a raktárhelyiség megvétele.

Ha pedig már beleuntál a kártyák rendezésébe, a polcok feltöltésébe, akkor elütheted máshogy is az időt a játékban. A főmenüben csinálhatsz saját lapokat, amik bekerülnek a játékba. De akár rúghatsz büntetőket vagy megcsillogtathatod a dekázási tudásodat, amikor az üzleted zárva van, ezeknek gyakorlati hasznuk nagyon nincsen, de be lehet zsebelni az elért eredmények után az achievementeket.