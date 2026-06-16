Neptunia Virtual Stars – Betekintő

Ha már zenés spinoff, akkor a ritmus alapú minijátékok sem maradhatnak el. Ezt a BeatTik minijáték szolgáltatja számunkra, ahol egy karaktert, dalt és helyszínt kiválasztva egy eléggé leegyszerűsített, jó időben nyomott gombokkal lehet játszani. Még csak az sincs meghatározva, hogy mit kell nyomni csak az számít, hogy jó időben történjen. Ezt a casual játékosok vagy a ritmusérzékkel kevésbé rendelkező játékosok biztosan értékelni fogják. Aki szereti a Hololive és hasonló Vtuber közösségeket, az biztosan jól fog szórakozni ezzel a Neptuniás, humoros világgal.