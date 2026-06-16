Neptunia Virtual Stars – Betekintő
A Neptunia Virtual Stars nem a fő széria része, csak egy spinoff játéka. Itt nem a megszokott JRPG stílusú játékmenetre kell számítani, hanem inkább egy action RPG-hez hasonlóhoz. Ahogy azt a neve is mutatja a paródia széria most épp a Vtuberek megjelenését próbálja kifigurázni, így a karaktereink is bővülnek két feltörekvő Vtuberrel: Me és You. A történet mesélése továbbra is visual novel szerű párbeszédablakokban történik, de most már nem csak 2D modellekkel, hanem rendesen meganimált 3D modellekkel.
A spinoff fő változtatása a harcrendszer, ami a CPU-k és a Vtuberek közötti gyors váltásra épít. Az egyik része közelharci fókuszú, míg a másik inkább egy TPS lövöldözős játékstílust képvisel. A világban továbbra is referenciákat találunk az aktuálisan kifigurázott dolgokkal kapcsolatokban, mint például az internetes trollok. A CPU-k érezhetően különböznek egymástól, így ők is egy kicsit másabb helyzetekben használhatók, de az igazi váltás a Vtuberek használata esetén van, ahol is lényegében egy hack and slashez hasonló stílust fogunk kapni.
Az felfedezés része a játéknak az most egy kicsit háttérbe szorul. Nincs annyira sok lehetőség a szabad járkálásra a térképeken belül, inkább a csatáról-csatára haladás jellemzi ezt a részt. Ezzel szemben viszont vannak Vtuberekhez kapcsolódó tartalmak a világban, amelyeket hatalmas kijelzőkön lehet nézni és én ugyan nem vagyok túlságosan oda ezért a Vtuber világért, de még számomra is szórakoztatóak voltak ezek a tartalmak.
Ha már zenés spinoff, akkor a ritmus alapú minijátékok sem maradhatnak el. Ezt a BeatTik minijáték szolgáltatja számunkra, ahol egy karaktert, dalt és helyszínt kiválasztva egy eléggé leegyszerűsített, jó időben nyomott gombokkal lehet játszani. Még csak az sincs meghatározva, hogy mit kell nyomni csak az számít, hogy jó időben történjen. Ezt a casual játékosok vagy a ritmusérzékkel kevésbé rendelkező játékosok biztosan értékelni fogják. Aki szereti a Hololive és hasonló Vtuber közösségeket, az biztosan jól fog szórakozni ezzel a Neptuniás, humoros világgal.