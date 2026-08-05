HBO Max – 2026 augusztusi ajánló

A könnyebb szórakozásra vágyóknak ajánljuk Whitmer Thomas második HBO Original stand-up különkiadását. A Menthetetlen spanok (08.15.) a humorista, zenész és színész kisvárosi gyerekkoráról és a „menőség” utáni, mindmáig tartó hajszájáról szól. A színpadon zenésztársai és legközelebbi barátai, Jeremy Ritchie, Clay Tatum, Budd Diaz, valamint testvére, Johnny McCann is csatlakoznak hozzá. A hónap további vígjáték újdonságai között érkezik A fuvar (08.14.), egy balul elsülő pénzszállítás történetével és az Ennyire futja (08.07.), a sikeres urológus nő és életművész biztonsági őr szokatlan románcával.

Az újdonságok sorát erősíti A kórus (08.16.), amely az első világháború idején mutatja be a közösség erejét, valamint A tenger útja (08.09.), egy megtörtént eseményeket feldolgozó, reményteljes dráma. A dokumentumfilmes fronton figyelmet érdemel a Nem politikára termett (08.21.), míg a családoknak jó közös kikapcsolódás lehet a Gru 4. (08.30.)

A dráma kínálatot gazdagítja a számok körül forgó Összeadás (08.06.), az 18 éves Noah britt fővárosbeli kalandjait követő Én vétkem: London (08.20.), valamint a Wasteman (08.21.) is, amelyben a feltételes szabadlábra helyezést kockáztató Taylor történetét ismerhetjük meg.

Különleges irodalmi adaptációként érkezik a gyász és önkeresés történetét feldolgozó H, mint héja (08.21.), valamint A víz kronológiája (08.21.), amely egy nő túlélésről, függőségről és önmegvalósításról szóló életútját mutatja be.

A fesztiválkedvencek sora pedig ismét egy izgalmas darabbal bővül: a Sirat (Tánc a sivatagban) (08.28.), egy eltűnt lány nyomába eredő apa megrázó történetét meséli el, aki egy csapat techno nomáddal utazik a sivatag mélyére.