World of Tanks Modern Armor – Visszatér a Metal Fest 2026, élén a Five Finger Death Punch zenekarral
Zúzz és gördülj ki! A Metal Fest 2026 berobban a World of Tanks Modern
Armorba az új Masters of Mayhem szezon részeként. A rajongók kedvenc eseménye két
robbanékony új felvonással tér vissza, amelyek középpontjában egy-egy zenekar áll, emellett
kihívásokat, megszerezhető kedvezményeket és jutalmakat kínálnak, miközben négy korábbi
Metal Fest-együttműködés tartalmait is visszahozzák.
Az 1. felvonás augusztus 4-én indul a metal nagyágyú, a Five Finger Death Punch
főszereplésével, és augusztus 24-ig tart. Az egyhetes szünet után szeptember 1-jén érkezik a 2.
felvonás új zenekara, amely átveszi a főszerepet. A Metal Fest túlmutat a zenén: a Five Finger
Death Punch ihlette két vadonatúj prémium tank, öt exkluzív 2D-parancsnok – a zenekar
minden tagjával –, egy Knucklehead 3D-parancsnok, exkluzív testreszabási elemek és
korlátozott ideig elérhető kihívások is érkeznek az arénába.
Ismerd meg az FFDP Knucklehead tankot, egy strapabíró, frontvonalbeli nehéz harckocsit,
amely erős páncélzattal és egy pusztítóan erős sorozatlövő fegyverrel rendelkezik. A zenekar
egyedi stílusa ihlette tankon az ikonikus Knucklehead kabalafigura, a torony tetején díszelgő
bokszer és a harcedzett megjelenést kölcsönző grafika is helyet kapott.
Az FFDP Iron Fist páncélvadász a Five Finger Death Punch sötétebb oldalát testesíti meg a
harcedzett acélfestéssel, piros kéznyomatokkal, karmolásnyomokkal és a tornyát díszítő
ikonikus FFDP bokszerrel. A hátsó részre szerelt, öt túlméretezett rakétából álló üteg teszi
teljessé fenyegető, könyörtelen megjelenését. A zenekar 2017-es dala, a Trouble fog szólni,
miközben ez a fenevad a garázsban várakozik.
A csatatér irányítását Knucklehead, a Five Finger Death Punch legendás kabalája veszi át 3D-
parancsnokként, akit a frontember, Ivan Moody kelt életre saját szinkronhangjával.
A Metal Fest visszahozza a „Rush the Stage” módot is, amely a 2025-ös Vanguard esemény
játékmódjának továbbfejlesztett változata. Pörgős, újraéledéses 7v7 csaták lesznek a Metal
Fest témájú Ghost Town pályán, amelyet koncertszínpadok, káprázatos fények és fesztiválok
ihlette díszletek tesznek teljessé. Az idei játékmód számos finomítást vezet be a játékmenetbe,
többek között a pályán elhelyezett Taco-teherautókat, amelyek megsemmisítésével bónusz
medálokat szerezhetsz.
A mosh pit augusztus 4 -én nyílik meg, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, pörgessétek fel a
motorokat, és készüljetek egy kis zúzásra a World of Tanks Modern Armor Metal Fest 2026-on!