World of Tanks Modern Armor – Visszatér a Metal Fest 2026, élén a Five Finger Death Punch zenekarral

Zúzz és gördülj ki! A Metal Fest 2026 berobban a World of Tanks Modern

Armorba az új Masters of Mayhem szezon részeként. A rajongók kedvenc eseménye két

robbanékony új felvonással tér vissza, amelyek középpontjában egy-egy zenekar áll, emellett

kihívásokat, megszerezhető kedvezményeket és jutalmakat kínálnak, miközben négy korábbi

Metal Fest-együttműködés tartalmait is visszahozzák.

Az 1. felvonás augusztus 4-én indul a metal nagyágyú, a Five Finger Death Punch

főszereplésével, és augusztus 24-ig tart. Az egyhetes szünet után szeptember 1-jén érkezik a 2.

felvonás új zenekara, amely átveszi a főszerepet. A Metal Fest túlmutat a zenén: a Five Finger

Death Punch ihlette két vadonatúj prémium tank, öt exkluzív 2D-parancsnok – a zenekar

minden tagjával –, egy Knucklehead 3D-parancsnok, exkluzív testreszabási elemek és

korlátozott ideig elérhető kihívások is érkeznek az arénába.

Ismerd meg az FFDP Knucklehead tankot, egy strapabíró, frontvonalbeli nehéz harckocsit,

amely erős páncélzattal és egy pusztítóan erős sorozatlövő fegyverrel rendelkezik. A zenekar

egyedi stílusa ihlette tankon az ikonikus Knucklehead kabalafigura, a torony tetején díszelgő

bokszer és a harcedzett megjelenést kölcsönző grafika is helyet kapott.