Tavern Talk Stories: Dreamwalker – betekintő
A Gentle Troll Entertainment játéka, a Tavern Talk Stories: Dreamwalker egy előzmény történetet mesél el, amely 35 évvel az eredeti Tavern Talk Stories eseményei előtt játszódik. A Tavern Talk Stories egyik legnagyobb érdekessége, hogy egy vizuális regényhez képest meglehetősen szokatlan megközelítést választ. Bár a világ alapvetően a Dungeons & Dragons hangulatából merít, mi nem egy legendás hőst vagy egy fontos történelmi alakot irányítunk, hanem éppen ellenkezőleg, a kötelező fogadó egyszerű kocsmárosának szerepébe bújunk, aki a háttérből figyeli a kalandorok életét, miközben különleges, mágikus italok elkészítésével segíti vagy éppen hátráltatja őket.
A játék során nyolc különböző karakterrel ismerkedhetünk meg, akik fokozatosan fedik fel előttünk személyiségüket, múltjukat és motivációikat. Ahogy egyre többet beszélgetünk velük, nemcsak a saját történeteiket ismerjük meg, hanem különböző pletykákra is felfigyelhetünk, amelyek később küldetésekké alakulhatnak számukra.
A történet nagy részét ugyanis egyetlen helyszínen, az említett fogadóban töltjük, amely ezúttal is a játék egyik legerősebb eleme. A Dreamwalker változata lenyűgözően részletes és élettel teli lett: a falécek apró repedésein beszűrődő fény, a levegőben lebegő porszemcsék és a környezet minden kis részlete olyan atmoszférát teremt, amelyben könnyű elveszni.
Külön kiemelném a környezet animációinak részletességét. A történet előrehaladtával a kocsma, mint a fő helyszín, maga is reagál a növekvő feszültségre, új elemekkel és apró változással gazdagodva. Végig élvezetes figyelni ezeket az apró részleteket, amelyek remekül építik a világot és mutatják meg, hogy a körülöttünk történtek mennyire nagy hatással vannak a saját közvetlen környezetünkre is.
Továbbá, ahogy megismerjük az egyes karaktereket, különböző ajándékokat kapunk tőlük a kalandjaik során szerzett tárgyakból. Ezekkel tovább díszíthetjük a kocsmát, így a helyszín fokozatosan személyesebbé válik. Akik pedig még több testreszabási lehetőséget szeretnének, azok számára külön DLC-k is elérhetők erre a célra. Már az alapjáték is tartalmaz néhány különleges tárgyat, köztük más játékokkal való együttműködésekből származó dekorációkat is, például a Trash Goblin és a Collector’s Cove elemeit.
A Dreamwalker legnagyobb erőssége kétségtelenül a karaktergárdája. Már első pillantásra lenyűgözőek a dizájnok: különböző fajok, színek, stílusok és apró részletek teszik egyedivé őket. A játék fantasztikus munkát végez abban, hogy minden szereplő azonnal felismerhető és emlékezetes legyen. Szerencsére a külső mellet a karakterek személyisége is rendkívül változatos. Minden karakter egyedi, saját célokkal, humorral és problémákkal rendelkezik, és különösen élvezetes látni, ahogy egymással kapcsolatba lépnek. Ezek a pillanatok akkor működnek igazán jól, amikor a különböző társaságok tagjai kilépnek saját megszokott köreikből, és új kapcsolatokat alakítanak ki.
A történetmesélés is érdekes kivitelezést kapott: minden kalandor saját egyedi stílussal rendelkezik, és teljesen eltérően meséli el az élményeit. Egyes karakterek különösen jól értenek ahhoz, hogy humorral, feszültséggel vagy érzelmekkel töltsék meg a beszámolóikat, és ezek a pillanatok a játék legerősebb részei közé tartoznak. Az egyetlen hiányosság ezzel kapcsolatban, hogy ezek a kalandok ténylegesen csak szövegesen kerülnek elmesélésre, pedig a játék stílusából kiindulva hatalmasat tudott volna dobni 1-2 illusztráció ezekhez a részekhez.
A játékmenet egyetlen aktívnak nevezhető része során italokat kell készítenünk a kalandorok számra. Ilyenkor egy minigame-et kell teljesítenünk, mely során az elkészítendő ital receptje megjelenik előttünk, nekünk pedig a megfelelő összetevőket kell kiválasztanunk és kombinálnunk.
Bár ez alapvetően nem egy nehéz feladat, néhány alkalommal kifejezetten rossz időpontban kell megcsinálnunk, például egy kifejezetten izgalmas történeti pillanat közepén megszakítja a mesélőt, mert valakinek épp össze kellene dobni egy koktélt. Az előrehaladásunkkal a receptek egyre összetettebbé válnak, csupán a játék ritmusának felrázására szolgálnak, mintsem tényleges játékmenet biztosítására.
A Tavern Talk Stories: Dreamwalker egy különleges fantasy élményt kínál, amely valóban képes átadni egy kalandorokkal teli kocsma vezetésének örömeit és nehézségeit. A látványvilág lenyűgöző, a zene fantasztikus, a karakterek pedig életet visznek a játékba.