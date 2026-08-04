World of Warships: Legends – 7. évfordulós ünnepség, és bemutatkozik az új Modern Era játékmód
A nagy sikerű tengeri MMO, a World of Warships: Legends fejlesztője és kiadója, a
Wargaming a hét tengeren eltöltött hét évét egy tartalmakban bővelkedő augusztusi frissítéssel
ünnepli. A frissítés középpontjában az évfordulós ünnepség áll tematikus jutalmakkal és egy
különleges eseménnyel, valamint egy vadonatúj játékmóddal, amely a modern hadihajókat helyezi
reflektorfénybe. Az augusztusi frissítésben egy újabb, öt hétig tartó, jutalmakkal teli kampány, új
rangsorolt szezonok és számos egyéb újdonság is vár rád.
A nagy sikerű tengeri MMO, a World of Warships: Legends fejlesztője és kiadója, a
Wargaming a hét tengeren eltöltött hét évét egy tartalmakban bővelkedő augusztusi frissítéssel
ünnepli. A frissítés középpontjában az évfordulós ünnepség áll tematikus jutalmakkal és egy
különleges eseménnyel, valamint egy vadonatúj játékmóddal, amely a modern hadihajókat helyezi
reflektorfénybe. Az augusztusi frissítésben egy újabb, öt hétig tartó, jutalmakkal teli kampány, új
rangsorolt szezonok és számos egyéb újdonság is vár rád.
A frissítés egyik legfontosabb újdonsága a Modern Era, egy korlátozott ideig elérhető új játékmód,
amely a hidegháború késői időszakának hadihajóit idéző hajókat és fejlett fegyverrendszereket
vonultat fel. A következő két frissítés során elérhető játékmódban a játékosok PvP- és PvE-
csatákban is részt vehetnek, miközben a modern hadviselés új technológiáit vethetik be, a
célkövető rakétáktól és cirkálórakétáktól kezdve a fejlett védelmi rendszereken át egészen az
EMP-hullámokig. A hajókkal játszva és azokat fejlesztve a játékosok különféle jutalmakat
oldhatnak fel, amelyek közül a végső jutalom egy VI-os szintű nemzetközösségi prémium
könnyűcirkáló.
Érkezik a Noble Lombard kampány is, amely öt héten és 100 mérföldkőn át kínál bőséges
jutalmakat. Az aktív „Admiralty Backinggel” rendelkező játékosokra a végén a VIII-as szintű olasz prémium cirkáló, a Ferrante Gonzaga vár. A nagy sebességre képes Ferrante Gonzaga hatékony
harci fogyócikkekkel van felszerelve. Gyorstüzelő lövegei repeszromboló és félpáncéltörő
lövedékeket zúdítanak az ellenfelekre, emellett erős torpedókkal is rendelkezik, így rendkívül
veszélyes ellenfél.
Behajózik a Franklin D. Roosevelt is, egy vadonatúj, legendás szintű amerikai repülőgép-hordozó,
amely hatalmas támadóerővel rendelkezik. A hajó acélért vásárolható meg a Bolt „Forge”
szekciójában. Azok a játékosok, akik több acélt szeretnének szerezni a legendás hadihajó
feloldásához, ezt az új rangsorolt szezonokban – amelyek a megszokottnál kétszer több ccélt
kínálnak –, a Noble Lombard kampány Végtelen próbáin (Endless Trials), a Premium Supplies
küldetések teljesítésével, valamint a különleges Steel Hunter küldetés során tehetik meg.