World of Warships: Legends – 7. évfordulós ünnepség, és bemutatkozik az új Modern Era játékmód

A nagy sikerű tengeri MMO, a World of Warships: Legends fejlesztője és kiadója, a

Wargaming a hét tengeren eltöltött hét évét egy tartalmakban bővelkedő augusztusi frissítéssel

ünnepli. A frissítés középpontjában az évfordulós ünnepség áll tematikus jutalmakkal és egy

különleges eseménnyel, valamint egy vadonatúj játékmóddal, amely a modern hadihajókat helyezi

reflektorfénybe. Az augusztusi frissítésben egy újabb, öt hétig tartó, jutalmakkal teli kampány, új

rangsorolt szezonok és számos egyéb újdonság is vár rád.

A nagy sikerű tengeri MMO, a World of Warships: Legends fejlesztője és kiadója, a

Wargaming a hét tengeren eltöltött hét évét egy tartalmakban bővelkedő augusztusi frissítéssel

ünnepli. A frissítés középpontjában az évfordulós ünnepség áll tematikus jutalmakkal és egy

különleges eseménnyel, valamint egy vadonatúj játékmóddal, amely a modern hadihajókat helyezi

reflektorfénybe. Az augusztusi frissítésben egy újabb, öt hétig tartó, jutalmakkal teli kampány, új

rangsorolt szezonok és számos egyéb újdonság is vár rád.

A frissítés egyik legfontosabb újdonsága a Modern Era, egy korlátozott ideig elérhető új játékmód,

amely a hidegháború késői időszakának hadihajóit idéző hajókat és fejlett fegyverrendszereket

vonultat fel. A következő két frissítés során elérhető játékmódban a játékosok PvP- és PvE-

csatákban is részt vehetnek, miközben a modern hadviselés új technológiáit vethetik be, a

célkövető rakétáktól és cirkálórakétáktól kezdve a fejlett védelmi rendszereken át egészen az

EMP-hullámokig. A hajókkal játszva és azokat fejlesztve a játékosok különféle jutalmakat

oldhatnak fel, amelyek közül a végső jutalom egy VI-os szintű nemzetközösségi prémium

könnyűcirkáló.