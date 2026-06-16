Hakuoki: Kyoto Winds – Betekintő
A Hakuoki egy kétrészes visual novel sorozat, amely főként a női játékosokat célozza meg. A játék főszereplője egy hölgy, akivel 12 lehetséges harcos közül választhatunk szerelmi szálat. Ez ne tántorítson el senkit, a romantika mellett nagyon jól kidolgozott karakterek és karakterfejlődések vannak, így nyugodtan tudom ajánlani azoknak is, akik nem a „dating sim” elemek miatt szeretnék kipróbálni a játékot. Több, mint 80 órányi történet és 30 különböző befejezés vár ránk ebben a felújított kiadásban.
A játék során Chizuru Yukimura szerepében fogunk játszani, aki az apját keresi a japán Bakumatsu időszakában, ami elég erőteljesen töltött volt politikai és háborús nyomással és egyben egy nagy átalakulással az ország életében. Ezek közben kell a saját rejtélyes múltunkra fényt deríteni és mellé jó döntéseket hozni a pontenciális szerelmi jelöltek számára. Ezek a döntések nem mindig egyértelműek és lehet, hogy később a sztoriban megégetjük magunkat egy olyan döntés miatt, amit sokkal korábban a történetben tettünk.
A jól kidolgozott karakterek mellett amivel még ez a felújított változat szolgál az a látványos CG elemek, amelyek végigkísérik a játékot. Visual novel létére rengeteget kell olvasnunk, ahol nagyon sok leírást kapunk az egyes akciójelenetek részleteiről és ugyan nem látjuk őket mint egy tipikus átvezető videó, de nagyon szépen elkészített képeken vezeti fel a történéseket ez a verzió. Ami még talán tovább tesz a világ felépítéséhez, hogy eléggé lassan halad maga sztori és csak kapkodjuk a fejünket, hogy épp mi is történik.
Ahogy azt már korábban említettem ez egy kétrészes történet, amely a Hakuoki: Edo Blossoms-ban teljesül be, amely szintén egy felújítása az eredeti szériának. Érezhető cliffhanger lesz majd a jelenlegi játék végén, de mivel nem kell várnunk a következő rész megjelenéséig, így talán nem olyan zavaró az elvarratlan történet szál. Ami külön kiemelendő, hogy ugyan egy romantikus VN-ről van szó, nagyon sok történelmi rész, akció és személyes konfliktus jelenik meg benne, amelyek együttesen jól kiegyenlítik a történetet és magához láncol, ha beleveted magad.