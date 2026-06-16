Hakuoki: Kyoto Winds – Betekintő

A jól kidolgozott karakterek mellett amivel még ez a felújított változat szolgál az a látványos CG elemek, amelyek végigkísérik a játékot. Visual novel létére rengeteget kell olvasnunk, ahol nagyon sok leírást kapunk az egyes akciójelenetek részleteiről és ugyan nem látjuk őket mint egy tipikus átvezető videó, de nagyon szépen elkészített képeken vezeti fel a történéseket ez a verzió. Ami még talán tovább tesz a világ felépítéséhez, hogy eléggé lassan halad maga sztori és csak kapkodjuk a fejünket, hogy épp mi is történik.