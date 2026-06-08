Toll Booth Simulator – Játékbemutató

Játékmenet

A játékmenet alapja egyszerű: jönnek az autók, te pedig kezeled a sorompót, beszeded a pénzt, ellenőrzöd a papírokat és próbálod fenntartani a rendet. Ez a rész működik, bár időnként kicsit monotonná válik, viszont a játék ezt próbálja ellensúlyozni a melléktevékenységekkel. Ahogy haladsz előre, megjelenik a növénytermesztés, a mocktail‑keverés és a különféle furcsa gyümölcsök hatásainak menedzselése. Ezek a részek egyszerre szórakoztatóak és néha kissé esetlenek, de kétségtelenül feldobják a rutint. A betörős minijátékok is adnak egy kis adrenalint, bár nem mindig érződnek teljesen kiforrottnak. Összességében a játékmenet olyan, mint maga a játék: kicsit kaotikus, kicsit fura, de van benne valami, ami miatt mégis működik.