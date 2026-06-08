Toll Booth Simulator – Játékbemutató
70% XP70% XP
A Toll Booth Simulator elsőre egy tipikus „fura szimulátor” benyomását kelti, és igazából nem is akar ennél sokkal több lenni. Van benne valami sajátos báj, ahogy egy poros sivatagi útszéli bódéban próbálod ledolgozni az adósságodat, miközben a világ körülötted egyre abszurdabbá válik. Nem mondanám, hogy ez lesz életed játéka, de van benne valami, ami miatt mégis vissza-visszatérsz, akár csak egy újabb rövid műszak erejéig.
Játékmenet
A játékmenet alapja egyszerű: jönnek az autók, te pedig kezeled a sorompót, beszeded a pénzt, ellenőrzöd a papírokat és próbálod fenntartani a rendet. Ez a rész működik, bár időnként kicsit monotonná válik, viszont a játék ezt próbálja ellensúlyozni a melléktevékenységekkel. Ahogy haladsz előre, megjelenik a növénytermesztés, a mocktail‑keverés és a különféle furcsa gyümölcsök hatásainak menedzselése. Ezek a részek egyszerre szórakoztatóak és néha kissé esetlenek, de kétségtelenül feldobják a rutint. A betörős minijátékok is adnak egy kis adrenalint, bár nem mindig érződnek teljesen kiforrottnak. Összességében a játékmenet olyan, mint maga a játék: kicsit kaotikus, kicsit fura, de van benne valami, ami miatt mégis működik.
Grafika és hangulat
A grafika nem fog díjakat nyerni, de a maga módján illik ehhez a világhoz. A sivatagi környezet, a poros levegő és a neonfények együtt adják azt a sajátos, kissé bizarr hangulatot, ami miatt a játék emlékezetes marad. A hangok és a zene is hozzájárulnak ehhez: a motorzúgás, a dudálás és a háttérzajok mind segítenek abban, hogy tényleg úgy érezd, egy elhagyatott útdíjállomáson dolgozol. Nem kiemelkedő, de abszolút hangulatos.
Összegzés
A Toll Booth Simulator egy olyan játék, amit könnyű közepesen szeretni. Nem hibátlan, nem is forradalmi, de van benne egy sajátos, fura báj, ami miatt nehéz teljesen elengedni. A kapukezelés, a mocktail‑főzés és a lopakodós betörések furcsa elegye egy olyan világot teremt, amely egyszerre szórakoztató és kissé esetlen, de pont ettől működik. Ha szereted azokat a játékokat, amelyek nem veszik túl komolyan magukat, és hajlandó vagy elnézni néhány döccenőt, akkor ez a sivatagi műszak simán adhat pár kellemes órát.
Értékelés
70%
Összefoglaló A Toll Booth Simulator nem kiemelkedő, de van benne egy fura kis hangulat, ami miatt néha jó visszatérni. Néhol döcög, néhol szórakoztat, és pont ettől lesz az egész egy kellemesen félkomoly sivatagi időtöltés.
Toll Booth Simulator
70%