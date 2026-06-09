Summer Game Fest – Xbox Games Showcase összefoglaló
Magyar idő szerint vasárnap este 7 órakor kezdődött az Xbox Games Showcase. A show a Gears of War: E-Day bemutatójával indult és láthattunk még olyan érdekességeket, mint az új Spyro, Senua, Fable, Halo, Clockwork és még sok más címet is felvonultatott a Microsoft. Érdekes volt látni, hogy a megjelenési platformok között szinte minden bemutató előzetes végén ott szerepelt a PlayStation logója, emiatt volt is egy kisebb zúgolódás a rajongók között. De ha túl tudjuk tenni magunkat ezen a traumán, akkor egy egész pörgős és érdekes showt láthattunk.
Gears of War: E-Day
Az egyik legjobban várt címéből elég sokat megmutatott a Microsoft. A traileren kívül mozgásban is láthatjuk a játékot. A fiatal Marcus Fenix ismét felveszi a kesztyűt a Locust hordái ellen, az idén 20 éves franchise legújabb része a múltba repít minket vissza. A játék Xbox exkluzívként fog megjelenni október 6-án és első naptól kezdve elérhető lesz Game Pass előfizetéssel.
Fable
A Fable is bemutatkozott egy szűk három perces videóban. Sok dolgot nem tudtunk meg a bemutatóból, de a grafika az mindenképpen szemet gyönyörködtető. 2027 február 23-án érkezik Xbox-ra, PlayStation-re és PC-re.
Halo: Campaign Evolved
A nagymúltú Xbox cím első része, a Halo: Combat Evolved felújítására már nem is kell sokat várni, hiszen július 28-án érkezik PC-re, Xbox-ra és PlayStation konozolokra. A teljes kampány remake mellé kapunk három új küldetést is Operation: METEORIT néven.
Resonance: A Plague Tale Legacy
A szűk másfél perces bejelentő trailer látványos csatákat és szemkápráztató kalandokat ígér a játékosoknak. Az Asobo harmadik Plague játéka augusztus 27-én érkezik platformfüggetlenül.
Persona 4: Revival és Persona 6
A Persona sorozat rajongói teljes mértékben ki lettek szolgálva a show alkalmával. Előbb a Persona 4: Revival mutatkozott meg, ez egy felújított és kibővített kiadás lesz, ami február 18-án válik elérhetővé az összes platformon. A show vége felé pedig a semmiből megkaptuk a Persona 6 teaser videóját. Túl sok mindent nem tudtunk meg a játékról, sem a megjelenésről, de érkezik PS-re, Xbox-ra és PC-re.
State of Decay 3
Nem tudom hova tenni a látottakat, hiszen a játékot még 2020-ban jelentették be és ezzel is promózták annakidején az új generéciós Series gépeket. Kicsit fura érzést keltett bennem az előzetes, reméljük 7 évnyi fejlesztésnek köszönhetően azért vállalható minősége lesz. Aki már tűkön ülve várja a megjelenést, annak még ki kell bírnia valameddig, hiszen valamikor 2027-ben kaphatjuk kézhez Xbox, PS és PC platformokon.
Metro 2039
A Metro szériától megszokott posztapokaliptikus környezetet az új rész is remekül átadja a játékosoknak. Személy szerint én nagyon szeretem a sorozatot, az előzetest nézve pedig felkerült a kívánság listámra. 2027 februárjában csaphatunk bele a kalandba minden platformon.
Wo Long 2: Wings of Ember
A Wo Long második része a Wings of Ember alcímmel érkezik a Team Ninja gondozásában valamikor 2027-ben minden platformra és a Game Pass-ba is a megjelenése napján.
Senua
A jól ismert Hellblade harmadik része is megmutatta magát teljesen új névvel. Senua 2027-ben tér vissza a nappalinkba, hogy egy újabb kalandra kísérjük el őt Xbox-on, PlayStation konzolon és számítógépen.
DOOM: The Dark Ages | Revelations
Érkezik a DOOM: The Dark Ages | Revelations ami nem egy teljesértékű játék, hanem egy DLC a 2025-ben megjelent The Dark Ages-hez. A látványos előzetes mellé kaptunk egy megjelenési dátumot, nem is kell már sokat várni rá, hiszen július 7-én érkezik a sztori bővítése.
Crazy Taxi: World Tour
Kaptunk egy kis ízelítőt a Sega régi közönségkedvenc taxis száguldásából. Az első rész még 2000-ben jelent meg a Sega saját konzoljára, Dreamcast-re. A legújabb, World Tour részt pedig 2027-ben vehetjük birtokba PC-n, Xbox-on, PS-en és Switch 2-n.
25 éves idén az Xbox
Negyed évszázad telt el a legelső Xbox megjelenése óta, ezt ünnepli idén a Microsoft egy különkiadású, limitált Series X-el. Az átlátszó, zöld színű konzolhoz természetesen ugyanilyen dizájnban érkezik egy kontroller is. A Microsoft elsősorban gyűjtőknek szánja majd az egyedi kinézetű konzolt. Árat egyelőre nem közölt a Microsoft, de azt már tudni lehet, hogy novemberben kerül a boltok polcaira.
Magicians: The Devil’s Deal
Talán mondhatom azt, hogy az egyik legizgalmasabb előzetes a Magicians: The Devil’s Deal címhez köthető. Első pillantásra akár egy új Bioshock is lehetne, de egy ördögi, varázslatos akciózást és rengeteg kalandot fogunk kapni 2027-ben minden platformra.
Valor Mortis
A főszerepben Vincent Cassel (Jason Bourne, Fekete hattyú, Ocean’s Twelve), aki a játék főhősét Napóleont alakítja. A játék egy kis francia forradalmi hangulatot varázsolhat a képernyőre. Hentelésből nem lesz hiány. Szeptember 24-én érkezik minden platformra, de Steam-en keresztül már belevethetjük magunkat a játék demó változatába.
Castlevania: Belmont’s Curse
A Castlevania sorozat még 1986-ban indult a Konami gondozásában. Az idén 40 éves franchise legújabb epizódja egy 2D-s platformer, ami a klasszikus Symphony-játékmenetet hozza el nekünk Ori- és Dead Cells féle mesés látványvilággal. Megjelenése még idén, október 15-én lesz és ez is megjelenik minden platformra.
Spyro: A Realm Beyond
Mindenki kedvenc sárkánya visszatér és jobban néz ki, mint valaha. Egyelőre sokat nem lehet róla tudni, hiszen csak egy cinematic trailert mutattak meg a fejlesztők, de azt már tudjuk, hogy minden platformra be fog repülni valamikor 2027 tavaszán.
Clockwork Revolution
A Clockwork Revolution-t már láthattuk korábban, méghozzá a tavalyi showcase keretén belül, de most ismét belepillanthattunk a kemény akciókat és sok steampunk elemet. A megjelenésig még párat kell aludni, mert 2027-ben érkezik valamikor kizárólag Xbox konzolokra.
Call of Duty: Modern Warfare 4
Természetesen, mint minden évben, idén sem maradunk Call of Duty nélkül. A bemutatóban a DMZ módot láthatjuk, de ezen kívül természetesen lesz benne kampány és multi is. A trailert látván a grafikára egyáltalán nem panaszkodhatunk. Az Észak-Koreái lövöldözésbe október 23-án szállhatunk be minden platformon.
Én, ha tehetném most elmennék egy nyári álmot aludni, hiszen megannyi jó játékot fogunk kapni ősszel. Egyelőre nagyon jó az őszi felhozatal, de ne felejtsük el, hogy a GTA VI is novemberben érkezik, ha nem tolnak megint a megjelenésen. Ha pedig a teljes műsort szeretnéd visszanézni, azt pedig a cikk végén lévő videóval megteheted.