Summer Game Fest – Xbox Games Showcase összefoglaló

Magyar idő szerint vasárnap este 7 órakor kezdődött az Xbox Games Showcase. A show a Gears of War: E-Day bemutatójával indult és láthattunk még olyan érdekességeket, mint az új Spyro, Senua, Fable, Halo, Clockwork és még sok más címet is felvonultatott a Microsoft. Érdekes volt látni, hogy a megjelenési platformok között szinte minden bemutató előzetes végén ott szerepelt a PlayStation logója, emiatt volt is egy kisebb zúgolódás a rajongók között. De ha túl tudjuk tenni magunkat ezen a traumán, akkor egy egész pörgős és érdekes showt láthattunk.

Gears of War: E-Day

Az egyik legjobban várt címéből elég sokat megmutatott a Microsoft. A traileren kívül mozgásban is láthatjuk a játékot. A fiatal Marcus Fenix ismét felveszi a kesztyűt a Locust hordái ellen, az idén 20 éves franchise legújabb része a múltba repít minket vissza. A játék Xbox exkluzívként fog megjelenni október 6-án és első naptól kezdve elérhető lesz Game Pass előfizetéssel.