Megadimension Neptunia VII – Bemutató
A Hyperdimension Neptunia még a PS3 időkben indult és több résszel jelentkezett már. A címadás ne tévesszen meg senkit, a VII nem arra utal, hogy ez a fő sorozat hetedik része lenne, ez inkább „V kettő”-ként értelmezendő. Az viszont igaz, hogy ez a fő széria folytatása, de amennyire sok felújítás és újra kiadás van ebben a franchiseban nem csoda, ha elveszik az ember az alcímek között. A széria maga egyébként egy JRPG paródiája a videójáték iparnak és világok, ahol játszódik is lényegében egy-egy konzolhoz köthetőek humoros formában.
Grafikailag nagy előrelépés volt az előző, Hyperdimension Neptunia Victory részhez képest. A kicsit talán még így is gyenge grafikai elemeket viszont megpróbálja a játék ügyes effektekkel leplezni. Ad egyfajta egyedi látványt a játék világának. Ahogy azt megszokhattuk hasonló JRPG játékoktól, itt is az „overworld” egy valamennyire nyitott terület, ahol kezdeményezhetünk csatákat és némi platforming elemekkel is találkozunk, ami igazából ugrálás az opeen world limitált keretei között.
A játékmenet nagy részét szöveges, visual novel szerű sztori elemekkel fogjuk tölteni, szóval akinek ez nem igazán a világa, az lehet, hogy hamar kicsekkol a játék folytatásából. Viszont ezek a sztori elemek nagyon humoros referenciákkal rendelkeznek, amelyek tényleg megmosolyogtatják az embert, ha felismeri bennük a valós életbéli megfelelőjüket. Még a saját fejlesztőcsapatukat is kiparodizálják bennük. Ezeket pedig a korábbi részhez képest továbbfejlesztett harcrendszer szakítja félbe, amely egy keveréke egy körökre osztott és egy akció RPG rendszerének.
Egy részről ténylegesen körökre van osztva, hiszen egymás után jönnek a karakterek, akik akciókat hajthatnak végre. Másrészről kapunk például egy egységnyi mozgást, amivel a támadásainkat tudjuk előkészíteni, hogy minél jobb eredményt hozzunk ki az egyes ütésekből. Ezen felül pedig még egy kombinációs rendszer is megtalálható, amelynek segítségével a három támadástípus (Rush, Power és Standard) tudunk fegyverenként eltérő képességeket egy támadáslánccá alakítani nagyobb sebzés kiosztása érdekében. Ha esetleg az elmondottak alapján kedvet kaptatok volna beleugrani a számtalan részből álló Neptunia világába, akkor ez a rész egy jó kiinduló pont lehet.