Megadimension Neptunia VII – Bemutató

A Hyperdimension Neptunia még a PS3 időkben indult és több résszel jelentkezett már. A címadás ne tévesszen meg senkit, a VII nem arra utal, hogy ez a fő sorozat hetedik része lenne, ez inkább „V kettő”-ként értelmezendő. Az viszont igaz, hogy ez a fő széria folytatása, de amennyire sok felújítás és újra kiadás van ebben a franchiseban nem csoda, ha elveszik az ember az alcímek között. A széria maga egyébként egy JRPG paródiája a videójáték iparnak és világok, ahol játszódik is lényegében egy-egy konzolhoz köthetőek humoros formában.