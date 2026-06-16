Megadimension Neptunia VIIR – Betekintő

A sztori lehetőségek esetében talán visszalépés ez a változat, mert igazából ez egy fő szálon (értelmezésem szerint a true ending alapján) viszi végig az egészet, és így nincs értelme manuálisan mentegetni döntések vagy újrapróbálkozások esetén. Nem is ad rá lehetőséget ugyan a játék, mert az automatikus mentés az egyetlen opció erre. Vigyázni kell viszont, mert ha esetleg új játékot kezdünk, akkor könnyen törölheti az addigi progress-t (ne kérdezzétek honnan tudom). Ha újonnan érkezünk a játékba, akkor talán ezt a verziót könnyebb befogadni, de szerintem a régi fanok inkább az eredeti változatot preferálják majd, annak minden DLC tartalmával együtt.