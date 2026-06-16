Megadimension Neptunia VIIR – Betekintő
A Megadimension Neptunia VIIR a korábban bemutatott Megadimension Neptunia VII kibővített, VR bónuszokkal támogatott változata. Több esetben előrelépéssel és néhány esetben csökkentéssel kell számolnunk. Új grafikai motort is kapott ez a változat és átdolgozták az interfész elemeit is. Ez szerintem egyéni ízlés kérdése, hogy javított-e az eredeti változaton vagy sem, de valamivel letisztultabb lett véleményem szerint az újított UI.
A harcrendszer is módosításra került ebben a verzióban. Egyszerűsítve lettek a harc mechanikák az eredeti működéséhez képest. Ez szintén egyéni megítélés alá esik szerintem, hogy jobbá vagy rosszabbá tette a csatákat, de amennyiben egy kicsit könnyedebb JRPG élményt akarunk, akkor ahhoz ez áll a legközelebb. Az előző rendszert egy AP (Action Points) rendszerre cserélték, amit elkölthetünk különböző cselekvések végrehajtására vagy leadhatjuk a körünket és segítjük vele a következő harcos karakterünk körét.
Az igazi teljesen új dolog a VR funkciókban rejlik, amihez használhatunk VR eszközöket, de nem szükséges a használatuk. VR eszköz nélkül is tudunk játszani velük (habár kicsit fura azért az élmény nélküle, de nem mondanám rossznak). Időnként interaktálhatunk a játék karaktereivel teljes 3D-ben a megszokott 2D visual novel részeken felül. Kaptunk egy VR-al bővített részt is, ahol a galériában nézelődhetünk a virtuális térben.
A sztori lehetőségek esetében talán visszalépés ez a változat, mert igazából ez egy fő szálon (értelmezésem szerint a true ending alapján) viszi végig az egészet, és így nincs értelme manuálisan mentegetni döntések vagy újrapróbálkozások esetén. Nem is ad rá lehetőséget ugyan a játék, mert az automatikus mentés az egyetlen opció erre. Vigyázni kell viszont, mert ha esetleg új játékot kezdünk, akkor könnyen törölheti az addigi progress-t (ne kérdezzétek honnan tudom). Ha újonnan érkezünk a játékba, akkor talán ezt a verziót könnyebb befogadni, de szerintem a régi fanok inkább az eredeti változatot preferálják majd, annak minden DLC tartalmával együtt.