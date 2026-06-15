Mouse: P.I. For Hire – betekintő

Ritkák manapság az olyan FPS lövöldözős játékok, amelyek valóban különlegesnek hatnak. A Mouse: P.I. For Hire viszont pontosan egy ilyen cím: egy Cuphead inspirálta, kézzel rajzolt grafikával rendelkező FPS, mely számos ma a műfajban keveset látott rendszerrel és mechanikával rendelkezik, egy igen egyedi élményt alkotva.

A történet középpontjában Jack Pepper áll, egy nyomozó, aki az összes régi detektívklisé tökéletes megtestesítője. Ez egyáltalán nem negatívum, hanem épp ellenkezőleg, remekül illeszkedik a játék humorához. A történet cselekménye egy eltűnt varázsló és régi cimbora felkutatása köré épül fel. Egy egyszerű nyitány után a nyomozások egyre szerteágazóbb irányba terelnek minket, miközben számos egyre bonyolultabb eseteket oldunk meg. A játék sztorija ugyan nem annyira egyedi, mint a vizuális stílusa, de tökéletesen felhasználja a humor alapjának, és egy követhető keretet ad a játékmenetnek.

A játék megjelenése előtt mindenki tudta, hogy egy emlékezetes alkotás lesz, már csak a vizuális stílusa miatt, ami kérdéses volt, az az, hogy a játékmenet és a prezentáció többi ága fel tud-e érni majd az elvárásokhoz. Szerencsénkre, a játék remekül teljesít ezeken a területeken is: a mozgás gyors és precíz, sprint ugyan nincs, de egy kitérés képesség segít gyorsítani egy kicsit tempónkat a harcok alatt. Ehhez társul majd egy később feloldott dupla ugrás és persze magasból ereszkedni fogunk a rajzfilmekben látott helikopterszerű farokpörgést használva, visszaidézve a régi klasszikusokat, a vizuális megjelenítés igazi ihletőit is.

A fegyverarzenál is kellemes meglepetéseket tartogat. A Micer alap pisztollyal indulva hamar megszerezzük az elengedhetetlen Boomsticknek keresztelt sörétes puskát, a Kiss Kiss duplacsövű sörétest, a humorosan elnevezett James Gun-t, ami az itteni Tommy Gun helyét veszi át, de persze kapunk olyan különleges fegyvereket, mint a Devarnisher, amely szó szerint megolvasztja az ellenfeleket, vagy a Portable Freezer ami jégtömbbé fagyasztja őket. A lőszerkapacitásunk limitált, ami arra kényszerít, hogy különböző fegyverekkel kísérletezzünk, bár ez inkább ahhoz vezet, hogy a főellenfelekre tartogatjuk a legerősebb eszközeinket, amik így hatványozottan kevesebb akcióban lesznek használva.