Last Flag – Játékteszt

A Last Flag egy olyan multiplayer élmény, amely bebizonyítja, hogy a jól működő játékmenet, a karakteres atmoszféra és a valódi szórakoztató érték még mindig képes maradandó élményt teremteni. A játék nem akar többnek látszani annál, ami: egy lendületes, élvezetes és kiválóan összerakott online alkotásnak, amely képes órákon át lekötni az embert. Éppen ez az egyszerűségében rejlő őszinteség teszi szerethetővé. Szomorú belegondolni, hogy a mai piaci környezetben még az ilyen minőségi projektek is könnyen elveszhetnek a figyelem hiányában. A Last Flag sokkal nagyobb közönséget érdemelne, mert ritka módon emlékeztet arra, hogy egy videojáték elsődleges célja még mindig az élmény és a szórakozás. Ha a fejlesztők valóban úgy döntenek, hogy a jövőben már nem támogatják tovább a játékot az alacsony játékosszám miatt, az nemcsak egy projekt végét jelentené, hanem egy olyan kreatív lehetőség elvesztését is, amelyben még rengeteg potenciál rejlett.