Mad King Redemption – Játékbemutató

Játékmenet

A játékmenet a klasszikus beat’em up alapokra épül, ahol a gyors reakciók, a folyamatos mozgás és a jól időzített kombók jelentik a túlélés kulcsát. A négy játszható karakter mind saját harcstílussal és fejleszthető statokkal rendelkezik, így minden új futás más ritmust és más taktikát kíván. A roguelite rendszer gondoskodik arról, hogy a pályák, ellenfelek és kihívások minden alkalommal változzanak, így a játék sosem válik kiszámíthatóvá. A harcok intenzívek, látványosak és folyamatosan fejlődnek, ahogy a játékos új képességeket old fel és egyre mélyebbre merül a világ őrületében.