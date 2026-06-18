HOLLOWBODY – JÁTÉKTESZT

A harcrendszer nem a komplexitásával hódít, hanem azzal, hogy kellően feszes és megbízható. Mica közelharci eszközöket és lőfegyvereket egyaránt használhat, a kettő közötti gyors váltás pedig kifejezetten gördülékennyé teszi az összecsapásokat. A deszkából tákolt fegyverektől egészen a pisztolyig és a sörétesig több lehetőség áll rendelkezésre, miközben a lőszerrel továbbra is takarékosan kell bánni. A földre vitt ellenfelek nem minden esetben jelentenek valódi megnyugvást: némelyikük még utolsó, kúszó rohamra is képes, amíg végleg el nem tapossuk. Ez az egyszerű, de hatásos megoldás különösen jól illeszkedik a játék nyers, könyörtelen világához. A játék egyik legnagyobb erénye éppen a tömörségében rejlik. A Hollowbody nem nyújtja indokolatlanul hosszúra önmagát, hanem koncentrált, nagyjából három-öt órás élményt kínál, amelyben alig akad üresjárat. Ritka erény ez egy olyan műfajban, ahol a tempó könnyen megtörhet. Itt azonban a helyszínek kellően sűrítettek, az előrehaladás világos, és a játék pontosan tudja, meddig érdemes feszíteni a húrt. Az újrajátszhatóságot az eltérő befejezések mellett az is erősíti, hogy bizonyos erőforrások és ellenfél-elhelyezések változhatnak, a végigjátszás után pedig új nehézségi szint, New Game Plus, további dokumentumok, egy új fegyver és egy külön mellékszál is megnyílik.