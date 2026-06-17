Truck Driver: The American Dream – Betekintő

Egy kamionos témájú játékban nagyon fontosak a hangok. A környezet hangjai, mint például az eső kopogása az ablakon, az ablaktörlő lapátok kattogása vagy csak a hangos kürt mind-mind elengedhetetlen része az immerziónak. Sajnos legalább ekkora részét képezi a kamionok motorjának hangja is, amely szerintem azért annyira nem sikerült erősre, mint ami egy ekkora szörnyetegtől elvárható lenne. Ez ugyan nem egy szimulátor, nem is szeretne szerintem az lenni, de ha már egy ekkora járműre helyezzük a fókuszt, akkor tényleg nagyon fontos, hogy minden aspektusában hozzuk a hozzá tartozó érzést.