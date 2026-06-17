Truck Driver: The American Dream – Betekintő
A kamionos játékok koronázatlan királya az Euro Truck Simulator 2 és az American Truck Simulator. Ezek közé szeretne felzárkózni a mostani játékunk, a Truck Driver: The American Dream, amely egy valamivel történet alapúbb megközelítést választott, mint a másik két említett cím. A célunk az, hogy karakterünk, Nathan az apja nyomdokaiba lépve maga is kamionsofőr lesz és megpróbál karriert építeni az amerikai álmot kergetve. Lépésről-lépésre haladva egyre jobban terjeszkedve és fejlesztve igazi kamionos legyen ő is, ahogyan korábban az apja is az volt.
A játék grafikáját az Unreal Engine 5.5.4 adja, ami előny is és hátrány is. Nagyon szépen néznek ki a játékban található effektek, a környezeti hatások is jelentős változásokat adnak. Normális nappal-éjszaka ciklus van, amelyek tényleg befolyásolják a vezetési képességeinket. Viszont ez azzal is jár, hogy elég vaskos GPU szükséges ahhoz, hogy minden csilli-villi effektet bekapcsoljunk. A gyengébb hardverek kedvéért vannak külön profilok is (még Steam Deckhez is kaptunk egy optimalizált profilt!), hogy mindenki ki tudja élvezni a saját hardvere adta lehetőségeket.
Egy kamionos témájú játékban nagyon fontosak a hangok. A környezet hangjai, mint például az eső kopogása az ablakon, az ablaktörlő lapátok kattogása vagy csak a hangos kürt mind-mind elengedhetetlen része az immerziónak. Sajnos legalább ekkora részét képezi a kamionok motorjának hangja is, amely szerintem azért annyira nem sikerült erősre, mint ami egy ekkora szörnyetegtől elvárható lenne. Ez ugyan nem egy szimulátor, nem is szeretne szerintem az lenni, de ha már egy ekkora járműre helyezzük a fókuszt, akkor tényleg nagyon fontos, hogy minden aspektusában hozzuk a hozzá tartozó érzést.
A történeti átvezetők is igazából állóképek, amelyeken szinkronhang olvassa fel a látható szöveget. Némelyik szerintem kifejezetten csúnyácskára sikerült. Talán egyszerűbb lett volna, ha egy beállított jelenetet mutat a kamera in-engine ezek helyett a stilizált képek helyett. Maga a történet egy tipikus hétvégi moziba illő sztori, semmi különös nincs benne. A hasonló játékokkal ellentétben itt esetekben lesz például utasunk is, akivel karakterünk útközben beszélget és reflektálnak történtekre. A hosszú szállítmányozások monotonitását ez egy kicsit segít megtörni.