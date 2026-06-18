NECROPHOSIS: FULL CONSCIOUSNESS – JÁTÉKTESZT

Vannak videojátékok, amelyek szórakoztatni akarnak. Vannak, amelyek próbára teszik a reflexeinket, és akadnak olyanok is, amelyek történeteket mesélnek. A Necrophosis: Full Consciousness azonban egy egészen más kategóriába tartozik. Ez nem pusztán egy játék, hanem egy nyugtalanító, melankolikus vízió a létezésről, amely inkább emlékeztet egy interaktív művészeti alkotásra vagy egy sötét filozófiai költeményre, mint hagyományos kalandra. Már az első percekben olyan érzés keríti hatalmába az embert, mintha egy rég elfeledett álom romjai közé érkezett volna. Egy végtelennek tűnő homoksivatag fogad, amely valahol az élet és a semmi határán húzódik. Monumentális, mozdulatlan testek magasodnak a távolban, a tájat pedig olyan sziklába vájt formák uralják, mintha egy kihalt civilizáció utolsó emlékei lennének. Ebben a világban ébredünk fel egy sorvadó, haldokló testbe zárva, emlékek nélkül, csupán „Tudatként”, és az első pillanattól érezzük, hogy valami sokkal nagyobb dolog részeseivé váltunk.