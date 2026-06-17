Hakuoki: Edo Blossoms – Betekintő
A Hakuoki: Edo Blossoms a direkt folytatása a felújított szériának és karakterünk történetének második fele ebben található. Ez a rész már kicsit sötétebb a történelmi háttér miatt és elég sok politikai intrika és karakter halál található benne. A karakterünk Chizuru szorosabban összefonódik a Shinsengumi tagjaival és ez további konfliktusokat generál, amelyek a történet előző részéhez képest sokkal élesebb narratívákat hoz elő.
A műfajból kiindulva továbbra is a romantikus szálak kapnak fókuszt a játék története során és ebben is egy fő love interest kiválasztása és végigvitele lesz a fő cél. A karakterek között elég erős emocionális különbségek vannak és egy-egy route merőben eltérő mélységekbe visz minket ebben az elég komor időszakában a történelemnek. Ahhoz, hogy az összes lehetséges szálat végigjárjuk az itt is elég sok időt vesz majd igénybe és odafigyelést ugyanis számítanak a döntéseink a történet során és egy-két rossz választás később visszaüthet a történet későbbi szakaszaiban.
A vizuális tartalom továbbra is nagyon szép CG jeleneteket mutat be. A cselekmények leírása mellett elég sokszor láthatunk kicsit erőszakosabb jeleneteket is, ami szerintem nem túl szokásos egy ilyen stílusú játéknál. Ilyen például egy-két kifröccsenő vér vagy kard harcok, de semmilyen durva sérülésre vagy ehhez hasonlóra nem kell számítanunk. A grafikusabb jeleneteket inkább szöveges formában írják körbe.
Ha a két részét a történetnek egymás után játsszuk végig, akkor egy elég hosszú, de nagyon kerek történetet kapunk egy-egy route kapcsán. Ahhoz viszont, hogy egy teljes románc sztorit normálisan végigvigyünk, ahhoz tényleg érdemes az első és második játékot átfogóan végigvinni. Ez elég időigényes lehet, viszont ennek az a pozitívuma is, hogy nagyon részletes történet lesz az eredménye és ezek a szálak erős különbségeket tartalmaznak így teljesen új perspektívát ad (természetesen a történelmi vonaltól eltekintve).