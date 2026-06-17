Hakuoki: Edo Blossoms – Betekintő

A műfajból kiindulva továbbra is a romantikus szálak kapnak fókuszt a játék története során és ebben is egy fő love interest kiválasztása és végigvitele lesz a fő cél. A karakterek között elég erős emocionális különbségek vannak és egy-egy route merőben eltérő mélységekbe visz minket ebben az elég komor időszakában a történelemnek. Ahhoz, hogy az összes lehetséges szálat végigjárjuk az itt is elég sok időt vesz majd igénybe és odafigyelést ugyanis számítanak a döntéseink a történet során és egy-két rossz választás később visszaüthet a történet későbbi szakaszaiban.